Dossier Ugarte : le PSG avait préparé une lettre cinglante pour le Sporting CP et Chelsea

Longtemps annoncé entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, Manuel Ugarte va finalement prendre la direction de la capitale française. Selon les médias portugais, les Rouge et bleu ont remporté leur bataille face aux Blues en doublant leur proposition faite au joueur (un salaire passant de 5 M€ à 10 M€ par an). Cependant, The Athletic nous apprend que Paris a craint le pire et était prêt à envoyer une lettre d’avertissement au Sporting CP ainsi qu’à Chelsea.

En clair, les Franciliens se sont montrés très inquiétés face aux rumeurs parues selon lesquelles les Blues proposaient de racheter une part du SCP. Dans cette missive qui n’a finalement pas été envoyée, mais que le média anglais a pu consulter, le PSG disait « qu’il pensait avoir trouvé un accord avec le SCP et le joueur mais qu’il s’inquiétait que ce transfert soit subordonné à une participation minoritaire du Chelsea F.C. dans le Sporting CP ». Et ce n’est pas tout. « La lettre s’engageait en outre à « prendre toutes les mesures nécessaires et réglementaires » pour garantir les intérêts du PSG et d’Ugarte, avant de demander au Sporting de fournir une explication détaillée de tout investissement réalisé par Chelsea, en tant que club, ou par tout membre du groupe de propriétaires lié à l’équipe de Premier League. » Enfin, la lettre se terminait par un avertissement selon lequel l’affaire serait portée devant l’UEFA si le Sporting ne fournissait pas de réponse satisfaisante dans les 24 heures. Ambiance…

