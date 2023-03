OL : Laurent Blanc se livre sur son retour au Parc des Princes

La suite après cette publicité

Un rendez-vous particulier. Voilà ce qui attend Laurent Blanc, ce dimanche, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Opposé au Paris Saint-Germain, le coach de l’OL, actuellement 10e au classement, va ainsi retrouver le Parc des Princes. Un stade qu’il a bien connu lors de son passage dans la capitale française, mais également durant ses années passées sous le maillot de l’équipe de France.

«Le Parc pour moi est un de mes stades préférés, car c’était le stade de l’équipe nationale avant le Stade de France. Il y a eu des défaites douloureuses avec les Bleus, j’ai connu le Parc avec le PSG, mais aussi avec l’équipe de France. C’est un plaisir d’y retourner, ce n’est pas un stade neutre, c’est un super match à faire, se mesurer à ce qui se fait de mieux, c’est toujours bien, c’est difficile, mais c’est enrichissant. Ce que je regrette c’est que c’est mal placé, mais on ne peut rien y faire. Le côté personnel chez moi, je le garde moi et quand je veux le garder pour moi, je suis assez hermétique. J’ai rencontré des gens très professionnels, c’est toujours un plaisir de les rencontrer et ce sera un plaisir de les voir dimanche».

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 1 PSG 66 28 21 3 4 68 28 40 10 Lyon 41 28 11 8 9 43 32 11

