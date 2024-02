OL : Pierre Sage réagit au fiasco Benrahma

Attendu depuis plusieurs jours, le transfert de Saïd Benrahma à l’Olympique Lyonnais n’a finalement pas eu lieu. La raison ? West Ham n’a pas envoyé les documents nécessaires dans les temps alors que l’Olympique Lyonnais avait, de son côté, saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS). Si le club rhodanien a d’ores et déjà prévu un recours devant la FIFA, et que l’instance a ouvert une enquête sur les deals avortés des Hammers concernant Benrahma et Fornals, Pierre Sage, le technicien des Gones, est lui sorti du silence. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur lyonnais a logiquement affiché sa déception. «Bien évidement déçu. Déçu pour nous, déçu pour le club et pour tous ceux qui ont travaillé sur le sujet jusqu’à maintenant. Je suis très déçu pour lui parce que, pour l’avoir eu au téléphone jeudi soir, il était très enthousiaste», a tout d’abord lancé le Français de 44 ans.

Et d’ajouter : «tout son entourage était très content aussi qu’il rejoigne Lyon. Donc c’est pour ça, on espère que la situation va se régler. Il y a un espoir que ça arrive. On va tout faire pour parce que ce serait évidement une valeur ajoutée à notre effectif avec une solution supplémentaire. Je pense qu’il y a un petit couac juridique à régler ou dans la procédure. Après je ne sais pas s’il y a déjà des précédents dans ce genre de situation mais notre idée c’est de défendre jusqu’au bout la possibilité qu’il nous rejoigne. A la fois on a très envie qu’il vienne comme on l’a affiché et lui a aussi très envie de venir». Voilà qui est dit, reste désormais à connaître le verdict final des instances dans ce bouillant dossier…

