Mercato OM : ça se précise pour Mattéo Guendouzi

Où jouera Mattéo Guendouzi (24 ans) la saison prochaine ? Difficile de le dire pour l’heure mais si l’on en croit les dernières rumeurs de la presse européenne, son avenir semble s’inscrire en pointillé du côté de l’Olympique de Marseille. Sans Ligue des Champions après son élimination face au Panathinaïkós - où l’intéressé a d’ailleurs vécu une soirée cauchemardesque - les dirigeants phocéens s’activent, en effet, pour dégraisser et le milieu de terrain français dispose d’une belle cote sur le marché des transferts.

Dans cette optique, La Repubblica révélait ces derniers jours que la Lazio Rome ferait partie des candidats intéressés à l’idée de récupérer l’international français (7 sélections, 1 but). Si sa valeur marchande est estimée à 25 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt, le média italien précise que Pablo Longoria se contenterait d’au moins 20M€ pour boucler un transfert. De son côté, Il Corriere dello Sport indiquait même que les Biancocelesti pourraient rapidement formuler une première offre.

Une prolongation également évoquée…

Dans son édition du jour, La Repubblica apporte de nouvelles informations sur celui qui pourrait être l’un des grands acteurs de cette fin de mercato. À ce titre, le natif de Poissy serait ouvert à un départ du côté de Rome. Reste désormais à s’entendre avec les hautes sphères marseillaises, qui ont d’ores et déjà refusées une offre de 15 millions d’euros transmise par Galatasaray. Si le club romain cherche toujours une porte de sortie pour Toma Basic et Marcos Antonio, le cas Mattéo Guendouzi devrait donc s’accélérer dans les prochaines heures. Parallèlement à ce dossier, les dirigeants italiens travaillent également sur la piste menant à Lazar Samardzic (21 ans).

Dans les petits papiers de la Juventus Turin, qui ont déjà perdu Arthur Melo et Denis Zakaria, proche auparavant de l’Inter Milan avant que le transfert capote, le milieu de terrain de l’Udinese est, lui aussi, considéré comme une cible «chaude». Méfiance toutefois, puisque, ce matin, le quotidien La Provence indiquait, de son côté, qu’il n’était désormais plus exclu que Mattéo Guendouzi prolonge l’aventure dans le sud de la France, d’autant plus que l’OM assure ne pas être obligé de renflouer ses caisses avant de dégainer son chéquier, et ce malgré le sérieux manque à gagner (évalué entre 10 et 16 millions d’euros) après la claque reçue sur la scène européenne.