Chelsea va signer un chèque de 70 M€ pour Anthony Gordon !

Plus de 200 millions d'euros. Cet été, Chelsea n'a pas lésiné sur les moyens et a offert de jolis joueurs à Thomas Tuchel, avec les arrivées, entre autres, de Marc Cucurella, Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly. Et on le sait, les Blues, dotés de moyens colossaux grâce à leur nouveau boss Todd Boehly, ne veulent pas en rester là et espèrent encore ajouter quelques pièces à leur effectif.

Récemment, on a notamment parlé de Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur du FC Barcelone, ou même de Wesley Fofana, le défenseur central tricolore de Leicester. Et voilà que selon Sky Sports, les Londoniens sont en passe de boucler une nouvelle arrivée pour le moins onéreuse. Il s'agit d'Anthony Gordon, un des éléments majeurs d'Everton.

Everton n'est pas vendeur

Le média anglais annonce que Chelsea est prêt à payer 70 millions d'euros pour le joueur offensif de 21 ans, capable de jouer sur une aile comme à la pointe de l'attaque. Une offre est ainsi en préparation, alors que selon la publication britannique, les Toffees n'ont aucune intention de se séparer de leur pépite. Mais les Blues ont des arguments à faire valoir...

Le club de Liverpool doit d'ailleurs s'attendre à une montée des enchères dans les jours à venir, puisque selon les informations des médias anglais, Tottenham convoite aussi celui qui a inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives en 35 apparitions en Premier League la saison dernière. « J'ai amené beaucoup de jeunes joueurs dans l'équipe (à Chelsea) et maintenant ils veulent prendre un de mes jeunes joueurs. Il y a peut-être une certaine ironie dans tout ça », ironisait récemment le coach d'Everton Frank Lampard lorsqu'il était interrogé sur l'intérêt de son ancien club. Nul doute que d'ici peu, il risque de rire jaune...