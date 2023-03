Aston Villa : l’annonce d’Emiliano Martinez sur son avenir

La suite après cette publicité

Alors que son club, Aston Villa, n’est pas contre son départ en fin de saison, Emiliano Martinez ne veut pas entendre parler d’un potentiel transfert dans une autre écurie. Le champion du monde argentin se sent bien avec les Villans et souhaite y continuer sa carrière. Selon des propos rapportés par The Sun, le portier de 30 ans a affirmé son ambition de prolonger son aventure avec l’équipe basée à Birmingham.

« Ma carrière s’est accélérée depuis que j’ai rejoint le club. J’ai toujours dit que j’étais reconnaissant envers ce club et que j’aimais y être. Ma famille est heureuse ici, mon fils est obsédé par le football et il joue pour les moins de 6 ans à l’Académie. Nous aimons notre expérience ici et j’espère qu’il se prolongera encore de nombreuses années. » Martinez possède un contrat avec Aston Villa jusqu’en 2027.

