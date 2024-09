L’Équipe de France lance le grand chantier de l’attaque

Vendredi dernier, l’équipe de France a fait sa rentrée des classes. Malgré un but très rapide de Bradley Barcola, les hommes de Didier Deschamps ont été battus 3 à 1 par l’Italie. Titulaire au coup d’envoi, Kylian Mbappé (25 ans) est de nouveau passé au travers face à l’équipe de Luciano Spalletti. Après un Euro 2024 raté, l’attaquant tricolore confirme qu’il ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Et il n’est pas épargné par les critiques, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux ou même dans le vestiaire des Bleus, où son cas ne fait pas l’unanimité. Pour préserver son capitaine, DD a décidé de le laisser au repos lundi soir au coup d’envoi de la rencontre opposant la France à la Belgique au Groupama Stadium.

DD cherche la bonne formule

Ce qui n’a pas empêché une bonne partie du public de le siffler lors de la présentation des équipes. Mais il en a été de même pour Barcola, Guendouzi et Deschamps. Ce dernier avait décidé de miser sur un trio offensif composé de Marcus Thuram, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, qui était aligné en pointe à la place du Bondynois. Durant la première période, il y a eu du déchet dans le jeu, notamment des passes faciles manquées de la part de Dembouz. Il y a eu aussi un manque d’efficacité et de précision. On pense à ce tir très loin du cadre de RKM à la 11e. Au fur et à mesure, Dembélé a apporté un peu de percussion et de vitesse pour bousculer la défense belge (4 occasions créées sur la mi-temps). C’est d’ailleurs le Parisien qui a été à l’origine de l’ouverture du score de son pays.

Bien lancé par Kanté, il a envoyé une frappe un peu trop écrasée et repoussée par Casteels. Kolo Muani a bien suivi et envoyé un tir détourné par Faes dans ses propres cages (1-0, 29e). De son côté, Marcus Thuram n’a pas forcément été très à son avantage sur le peu de ballons qu’il a eu à négocier. En deuxième période, il a continué plus ou moins sur sa lancée. À sa décharge, il a été aligné en tant qu’ailier gauche. Ce qui n’est pas son poste. Il n’est pas certain qu’on le revoit là de nouveau. Une bonne nouvelle pour Bradley Barcola qui a un boulevard, sauf si DD décide d’y aligner Mbappé ou de faire appel à d’autres joueurs comme Kingsley Coman. Ousmane Dembélé, lui, a eu du bon et du moins en deuxième mi-temps. Mais il a tenté et martyrisé la défense belge.

Il a diverses options

Et il en a été récompensé à la 57e, puisqu’il a doublé la mise pour les Tricolores d’une belle frappe. Sans être transcendant, il a fait du Dembélé en étant irrégulier tout en osant. A priori, il est le mieux placé pour occuper l’aile droite. Mais Michael Olise arrive et poussera derrière. Randal Kolo Muani, lui, a continué à se rendre disponible pour les siens et à leur offrir des espaces sans forcément être monstrueux. Mais il a prouvé que DD peut lui faire confiance, lui qui a marqué 5 buts lors de ses 6 dernières titularisations chez les Bleus. Que ce soit dans l’axe ou à droite, RKM entre dans les plans du sélectionneur. De quoi lui donner confiance alors qu’il ne reçoit pas forcément le même traitement au PSG, où Luis Enrique mise notamment sur Marco Asensio en pointe malgré la blessure de Gonçalo Ramos. Mais il ne bouleversera pas la hiérarchie chez les Bleus non plus. Kylian Mbappé est toujours l’arme offensive n°1 de Deschamps. Ce, malgré ses difficultés.

«Kylian se sent bien. Comme tous les joueurs, il n’est pas à 100%. Sa disette ? Connaissant son exigence sur ça, ça va se régler. Le gardien fait une grosse parade. Il en marquera des buts. On s’est trop focalisés sur lui. Ce n’est pas en claquant des doigts que ça se fera. L’équipe de France sera toujours plus forte avec lui. La fraîcheur, même s’il se sent bien, c’est quand il enchaînera aussi. Il se sentira mieux dans un mois. Il y a des hautes exigences là où il joue et il a répondu présent déjà. Il assume son rôle de capitaine, même quand il ne joue pas. Je n’ai aucune inquiétude avec Kylian. » Le joueur n’est pas perturbé non plus par les critiques selon son coéquipier Jules Koundé. Peu emballé par le secteur offensif ces derniers mois et lors de l’Euro, Didier Deschamps, qui ne peut plus compter sur un joueur au profil différent comme Olivier Giroud (57 buts chez les Bleus), poursuit son chantier. En septembre, il a pu compter sur les buts de trois joueurs du PSG, à savoir Barcola, RKM et Dembélé. Il espère avoir plus de solutions et plus de buteurs en octobre. Le travail se poursuit…