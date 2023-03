Tottenham a pris sa décision pour Antonio Conte

La suite après cette publicité

Antonio Conte sera-t-il encore l’entraîneur de Tottenham après la trêve internationale ? Telle est l’une des questions majeures que tous les observateurs du ballon rond au Royaume de Sa Majesté se posent. Car si les Spurs ne sont pas forcément en mauvaise posture en Premier League, la dernière sortie médiatique cinglante du technicien italien, samedi, en conférence de presse, après le nul concédé par ses joueurs à Southampton (3-3), avait tout pour lui être fatale.

Ces dernières heures, Sky Sports expliquait qu’il était de plus en plus difficile d’imaginer Antonio Conte rester sur le banc de Tottenham au fur et à mesure que les heures passaient. Surtout quand on sait que certains joueurs ont visiblement lâché l’ancien sélectionneur de l’Italie après son coup de gueule retentissant, et qu’ils espèrent vraisemblablement son départ dans les prochains jours.

Le destin de Conte est scellé

En attendant de connaître la décision de Daniel Levy, Antonio Conte est parti se ressourcer quelques jours dans la Botte. Mais son retour devrait lui faire tout drôle, puisque The Telegraph révèle ce lundi soir que Tottenham a pris la décision de se séparer de l’homme passé sur le banc de la Juventus ou encore de l’Inter Milan. Nos confrères britanniques ajoutent que le départ de Conte devrait intervenir dans le courant de cette première semaine de trêve internationale.

Voilà qui confirme la tendance délicate de ces dernières heures pour le sulfureux transalpin, qui s’est mis dans le pétrin un peu tout seul, même s’il a garanti à son président que ses propos ne visaient que ses propres joueurs et en aucun cas Daniel Levy lui-même ou le club. Qu’importe, Antonio Conte, qui a multiplié les déclarations publiques controversées ces derniers mois sur le banc des Spurs, ne pourra pas faire machine-arrière. Ryan Mason pourrait prendre en charge temporairement l’équipe première de Tottenham, du moins pour le match contre Everton le 3 avril prochain. Il avait déjà assuré l’intérim entre avril et juin 2021, avant l’arrivée de Nuno Espirito Santo.