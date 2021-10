Vidéo : la prise de poids de Samir Nasri choque la toile

La suite après cette publicité

Ce mercredi, les anciennes et nouvelles stars de Marseille nous ont offert un match de gala à l'Orange Vélodrome, au profit de la fondation Didier Drogba et de l'UNICEF. Mais l'image qui a le plus fait réagir, c'est certainement la corpulence de Samir Nasri (34 ans), qui avait annoncé sa retraite en septembre dernier.

Beaucoup se sont moqués de l'ancien joueur de l'OM. Même si, tous les commentaires n'étaient pas de cet avis. En effet, certains ont tenu à le défendre, face à ces attaques sur son physique.