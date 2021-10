La suite après cette publicité

Ce mercredi, les stars et les anciens de l'Olympique de Marseille s'étaient donnés rendez-vous pour un match de gala à l'Orange Vélodrome au profit de la fondation Didier Drogba et de l'UNICEF. Les légendes de l'OM l'ont emporté par sept buts à quatre et la réalisation de la soirée est sûrement celle du milieu de terrain gaucher Benoît Cheyrou. Jugez vous-même.