L1 : Lille met la pression sur Monaco, Metz sort de la zone rouge

Au lendemain des victoires de Rennes et Lens, la 30e journée de Ligue 1 était à suivre avec le traditionnel multiplex dominical. Au total, six équipes se livraient bataille aux quatre coins de l’Hexagone avec des enjeux différents. Dès lors, la rencontre entre deux concurrents au maintien, à savoir Le Havre et le FC Metz au stade Océane, pouvait valoir son pesant d’or à l’heure de faire les comptes en fin de saison. Dans ce match de la peur, il fallait attendre le second acte pour voir Mikautadze débloquer la situation en faveur des Grenats (0-1). À l’exception de cette demi-volée de Sabbi qui est venu s’écraser sur la transversale d’Oukidja, le club à la Croix de Lorraine n’a pas tremblé et a fait en sorte de conserver son avance au tableau d’affichage pour sécuriser un succès ô combien précieux à quatre journées du terme de la saison. Avec ce résultat, les Messins doublent les Havrais au classement, désormais barragistes.

Classement Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 63 28 41 18 9 1 65 24 2 Monaco 55 29 17 16 7 6 55 38 3 Brest 53 30 15 15 8 7 44 29 4 Lille 52 29 18 14 10 5 43 25 5 Nice 47 29 9 13 8 8 31 22 6 Lens 46 30 7 13 7 10 39 32 7 Rennes 42 30 8 11 9 10 44 36 8 Lyon 41 29 -7 12 5 12 38 45 9 Reims 40 30 -4 11 7 12 37 41 10 Marseille 39 28 8 10 9 9 41 33 Voir le classement complet

Quelques jours après son élimination frustrante en Ligue Europa Conférence, Lille renfilait le bleu de chauffe avec l’objectif de revenir à hauteur de Monaco (qui affronte Brest à 17h05). Devant leur public, les Dogues ont maîtrisé leur sujet en prenant les commandes de la partie suite au 17e but cette saison en Ligue 1 de David (1-0). Grâce à cette victoire sur la plus petite des marges, le LOSC met fin à la belle série de Strasbourg et grimpe provisoirement sur le podium. En quête d’un succès depuis le 17 mars, Reims était à la recherche d’un nouveau souffle en championnat. Face à Montpellier, le club champenois a payé les frais de son entame de match poussive et s’est fait surprendre en transition, Sagnan étant à la conclusion d’un joli travail de Chotard côté droit (0-1). Si Agbadou a permis aux Stadistes d’égaliser (1-1), l’entrée d’Al-Tamari en seconde période a été salutaire pour le MHSC, qui s’est imposé sur le fil grâce à son buteur jordanien (1-2). Encore battu, le SDR contrarie sérieusement ses chances de disputer l’Europe l’an prochain…

