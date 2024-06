Euro 2024, Équipe de France : Didier Deschamps fait une grande annonce pour Kylian Mbappé

«Alors peut-être ?» Cette expression rendue célèbre par Patrick Montel lors des championnats d’Europe d’Athlétisme en 2014 s’applique parfaitement à cet Euro de football. Victime de l’épaule de Kevin Danso lors du premier match contre l’Autriche, Kylian Mbappé s’est cassé le nez et voyait le reste de sa compétition être très compromise. Son forfait contre les Pays-Bas avait même été acté dès mardi matin, quelques heures seulement après cette première rencontre.

Le staff médical de l’équipe de France envisageait un retour pour les 8es de finale dans le meilleur des cas. On le pensait être ménagé pour quelques jours mais le capitaine des Bleus a fait son retour à l’entraînement dès hier. Il a même été vu ce jeudi, lunettes de soleil et surtout sans pansement sur son nez cassé. Malgré les réticences des médecins des Bleus, estimant que le danger est trop grand pour une reprise anticipée, l’attaquant veut en être face aux Oranje, ce que confirme Didier Deschamps ce soir.

Mbappé sera présent contre les Pays-Bas avec un masque

«Tout va dans le bon sens après le choc important qu’il a eu, avec les conséquences bien évidemment. Hier, il a pu sortir et faire un peu d’activités. Ce sera aussi le cas ce soir. Ça évolue dans le bon sens pour faire en sorte qu’il puisse être disponible demain», informe le sélectionneur. Dès lors, il n’y aurait pas besoin de changer de système en cas de présence de Mbappé dans le onze. «Il n’y a pas de perturbation par rapport à Kylian, les choses se font du mieux possible avec le staff médical. Il est dans le groupe.»

Mbappé sera donc présent, au moins sur la feuille de match, et portera un masque, affirme un Deschamps rassurant. Il vient confirmer les déclarations d’Antoine Griezmann, lequel n’était pas trop inquiet non plus pour son coéquipier. «Kylian va très bien, le nez a un peu dégonflé.» Reste à savoir si le principal intéressé a fait pression ou non pour revenir plus vite que prévu. «Si c’est Raisonnable ?, s’interroge le sélectionneur. Chacun aura sa propre raison.» Et seul Mbappé peut décider.