Le trio Bellingham-Mbappé-Vinicius choque l’Espagne, le PSG rassure la presse

La BMV répond sur le terrain

« Le champion réapparaît », titre AS ce matin. Après un match fou contre l’Atalanta (2-3), le Real se rassure et accède à la 18e place du classement. « La BMV à la rescousse », écrit Marca de son côté. Le trio madrilène redresse le cap européen. Bellingham, Mbappé et Vinicius donnent de l’oxygène en Ligue des Champions. Le trio étoilé marque pour la première fois dans un même match du Real Madrid. Cette saison Vinicius c’est 13 buts, 12 buts pour Kylian Mbappé et 6 pour Jude Bellingham. Mbappé a brillé avec un but rapide, son 50e dans la compétition, mais la joie a été de courte durée puisqu’il est sorti sur blessure, de quoi inquiéter les Madrilènes…

Le PSG assure l’essentiel

Dans Le Parisien, on évoque un Paris « libéré ». En Autriche, le PSG s’est enfin relancé en Ligue des champions grâce à son large succès 3-0 contre Salzbourg. Désiré Doué, entré en jeu à la place de Gonçalo Ramos, s’est distingué deux fois, en étant passeur décisif puis buteur, son premier sous le maillot parisien. Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont été très tranchants, et le retour de Gonçalo Ramos a fait du bien. L’Equipe se projette et donne rendez-vous en janvier. Un succès à relativiser puisque les Parisiens ont fait face à un adversaire d’une faiblesse rare. Le club de la capitale s’est replacé pour une place en barrages, mais il n’a pas convaincu qu’il peut voir plus loin.

Jamie Gittens fait sensation

Dans les colonnes du Daily Mail, on s’offre aussi un petit focus sur une pépite qui casse tout depuis le début de saison. Jamie Gittens, le joyau anglais oublié de City ! Lâché par Manchester City à 16 ans, Jamie Gittens brille désormais à Dortmund, où il est évalué à 100 millions d’euros. À seulement 20 ans, cet ailier gauche explosif enchaîne les performances marquantes, notamment contre le Real Madrid et le Bayern Munich. Il compte neuf buts et trois passes décisives cette saison. Formé à Reading, Gittens a suivi les traces de Sancho et Bellingham, impressionnant en Bundesliga grâce à son talent brut et sa détermination. Son entraîneur actuel le qualifie de « joueur qui fait la différence ». L’Angleterre et les grands clubs européens suivent désormais de près ce prodige qui voudra se montrer sous son meilleur joueur face au Barça ce soir.

