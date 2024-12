La blessure de Kylian Mbappé fait vriller le Real Madrid

Durant des semaines, Kylian Mbappé (25 ans) a traîné son spleen sur les pelouses d’Espagne et d’Europe. Pourtant, le Français avait presque tout pour être heureux, lui qui a signé librement l’été dernier dans le club de ses rêves, le Real Madrid. Mais l’attaquant tricolore a connu des premiers pas plutôt compliqués dans la capitale espagnole. Et ce, alors que ses statistiques sont plutôt honorables, puisqu’il a marqué 12 buts et délivré 2 passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues. Mais son impact dans le jeu et sur son équipe n’était pas vraiment à la hauteur des attentes pour le moment.

Mbappé buteur puis blessé

Passé à côté de son match face à Liverpool il y a deux semaines en Ligue des Champions (défaite 2-0), le Français espérait se reprendre hier soir face à l’Atalanta Bergame. Une formation difficile à manœuvrer, mais qu’il avait déjà croisée un peu plus tôt dans la saison lors de la Supercoupe d’Europe. Le premier trophée remporté par KM9 avec les Merengues. Le capitaine des Bleus avait d’ailleurs participé à la fête en marquant l’un des buts de la victoire 2-0. Quelques mois plus tard, le Bondynois a de nouveau fait mal à la Dea.

Titularisé en attaque hier soir, Mbappé a ouvert le score de belle manière à la 10e minute de jeu (0-1). Un but spécial pour l’ancien joueur du PSG puisqu’il s’agissait de son cinquantième dans la plus belle des compétitions européennes. Mais la joie de l’attaquant tricolore, plutôt bon face à Bergame, a été de courte durée. En effet, il est sorti à la 35e minute de jeu, après une blessure. KM9 s’est assis sur la pelouse et a rapidement touché ses cuisses. Il a regagné les vestiaires sans boiter pour autant. Malgré tout, la presse ibérique s’est vite montrée très inquiète.

La 27e blessure au Real Madrid cette saison

La Cadena SER a parlé de la « pire des nouvelles possibles ». De son côté, AS a indiqué que « les sensations sont mauvaises ». Carlo Ancelotti, lui, ne semblait pas être préoccupé outre mesure. « C’est une surcharge, une gêne à l’ischio-jambier. Ça ne semble rien de sérieux, on verra demain. Il ne pouvait pas sprinter, ça le gênait un peu et on a préféré le remplacer. » Ce mercredi matin, le cas Mbappé fait forcément la une de la presse ibérique, qui s’enflamme aussi pour la victoire en Italie. Concernant le Français, AS indique qu’il souffre à l’ischios de la jambe gauche et qu’il va passer des examens jeudi à 16 heures.

Le Real Madrid voulait dans un premier temps l’examiner ce mercredi, mais le staff médical a décidé de lui laisser un peu de temps afin que le muscle se détende. Cette nouvelle blessure de Kylian Mbappé, la deuxième cette saison puisqu’il avait déjà été sur le flanc en octobre après une blessure au biceps fémoral de la jambe gauche, est un coup dur pour Madrid. La Casa Blanca est d’ailleurs agacée. AS explique que c’est la 27e fois cette saison qu’un joueur de l’effectif professionnel est blessé.

Un mal qui dure

« Madrid subit plus d’une blessure par match. Le match de l’Atalanta était le 23e match d’Ancelotti cette saison et il y a eu 27 pertes dues à des blessures, qu’elles soient traumatiques, musculaires, simples inconforts… À cela, il faut ajouter qu’Alaba avait déjà commencé la campagne avec une fracture croisée de l’année précédente et que deux jeunes joueurs qui ont fait la tournée aux États-Unis, Palacios et Joan Martínez, ont également été blessés avant de commencer la compétition. Le premier pendant le séjour et le second quelques jours après le retour.»

AS poursuit : « Fran García, Rüdiger, Valverde, Modric, Güler, Endrick et Lunin lui-même sont les sept membres de l’équipe première qui ne sont pas encore passés par l’infirmerie. Au total, parmi les quinze blessés, ils ont été absents pour un total de 94 matches. » Et cela commence à faire beaucoup pour le Real Madrid, qui commence à en avoir marre. Depuis quelques semaines, les méthodes d’Antonio Pintus, le préparateur physique, sont notamment pointées du doigt. La nouvelle blessure de Kylian Mbappé hier soir a de nouveau mis le feu au sein d’une Casa Blanca, plus décimée que jamais.