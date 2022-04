OL : la raison du coup de sang de Karl Toko-Ekambi dévoilée

Large vainqueur de Montpellier (5-2), ce samedi, à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais pointe actuellement à la huitième place mais peut à nouveau croire en ses chances dans la course à l'Europe. Une rencontre également marquée par le coup de sang de Karl Toko-Ekambi à destination des supporters lyonnais. Après son but, l'attaquant du club rhodanien (29 ans, 26 matchs et 11 buts en L1 cette saison) a invité les Bad Gones à se taire lors de sa célébration. Ensuite insulté par les fans dans le virage, le Camerounais n'a pas hésité à répondre.

La suite après cette publicité

«Je vous livre mon sentiment, je ne comprends pas ça. Heureusement, je n’étais pas le seul à ne pas comprendre, car d'autres supporters ont encouragé Karl en criant son nom. C'était un groupe contre lui. On est tous de la famille de l'OL. C'est la première fois que je rencontre ça. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé mais je suis très déçu de ce qui est arrivé». Présent en conférence de presse à l'issue de la rencontre, Peter Bosz ne semblait alors pas comprendre cette situation mais selon les dernières informations de Téléfoot, ce dimanche, la famille de Karl Toko-Ekambi a été insultée hier lors du match. Ce qui expliquerait alors la réaction amère du joueur après son but...