PSG : Kylian Mbappé a choqué Nasser Al-Khelaïfi

Nasser Al-Khelaïfi n’en démord pas. Interrogé sur l’avenir de Kylian Mbappé dans le cadre de la présentation officielle de Luis Enrique, le patron du Paris Saint-Germain a rappelé que le Bondynois doit prolonger ou partir dès cet été. Un peu plus tard, NAK est revenu sur ce dossier. L’occasion pour lui d’expliquer qu’il avait été choqué par la prise de position de son attaquant.

«Nous voulons qu’il reste, mais il ne peut pas partir gratuitement. C’était notre accord oral et il l’avait exprimé publiquement dans une interview. Donc ce n’est pas discutable. Et j’ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu», a-t-il déclaré au Parisien.

