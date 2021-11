Zinedine Zidane aurait finalement repoussé les avances du PSG !

La suite après cette publicité

Ces dernières heures, l’hypothèse d’un incroyable jeu de chaises musicales impliquant Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane prenait de l’épaisseur. Manchester United cherche un coach intérimaire, mais veut absolument l’Argentin, tandis que le Paris Saint-Germain veut assurer ses arrières en faisant venir le Marseillais dans la capitale en cas de départ de son coach.

Un drôle de scénario qui a même ému tout Marseille, la cité phocéenne se refusant encore d’imaginer leur idole portant l’écusson rouge-et-bleu. Mais l’arrivée de ZZ à Paris est encore loin d’être actée. La piste se serait même sérieusement refroidie si l’on en croit AS. Le quotidien espagnol affirme en effet que les vice-champions de France en titre ne sont pas encore parvenus à convaincre Zidane.

Zidane aurait d’autres projets

La raison ? Alors que des bruits de couloir indiquaient que l’entraîneur français serait partant à l’idée de prendre en main l’équipe francilienne, AS affirme que Zidane ne serait en réalité pas convaincu sur le fait d’arriver en plein milieu de la saison. De plus, il aurait d’autres projets en cours et préfèrerait patienter avant de retrouver un banc.

Une version qui diffère sérieusement des dernières rumeurs, même si beaucoup s’étonnaient de l’éventuelle venue de ZZ à Paris alors que l’équipe de France lui tend les bras dans un an seulement. En tout cas, cette situation aurait forcé MU à patienter jusqu’à l’été prochain pour le dossier Pochettino. Ce qui explique peut-être pourquoi la presse anglaise évoque de plus en plus la venue d’un coach intérimaire, en attendant celle de l’Argentin.