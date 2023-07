JT Foot Mercato : le mercato fou de Manchester United

Manchester United va sortir le chéquier

Pour ce mercato estival, Manchester United va pouvoir se faire plaisir. Selon le Corriere dello Sport, les Red Devils possèdent une enveloppe de 140 millions d’euros pour recruter dans les secteurs en "chantier". André Onana serait la première piste des Mancuniens, pour remplacer David De Gea qui n’est désormais plus sous contrat. Le portier espagnol est toujours en discussion avec Manchester United afin de renouveler son contrat, mais en cas d’échec, les Anglais n’hésiteront pas à se tourner vers le gardien interiste André Onana. Malgré des négociations qui avancent très vite, il faudra débourser au moins 70 millions d’euros pour que l’Inter accepte de vendre son portier. D’après le Daily Mirror, d’autres pistes sont également étudiées par Manchester United, notamment Kevin Trapp ou encore Justin Bijlow. À l’opposé, le secteur offensif a lui aussi besoin d’un renforcement selon Erik Ten Hag. Après avoir exploré les pistes d’Harry Kane et Victor Osimhen, Manchester United souhaite s’offrir les services de Rasmus Højlund. Le buteur danois de 20 ans qui évolue à l’Atalanta, plait au coach néerlandais qui le voit comme un "joueur d’avenir" à son poste. Les Red Devils devraient faire une offre de 46 millions d’euros bien que le club italien en demande minimum 100 millions d’euros. Autre piste en attaque, c’est celle de Gonçalo Ramos, l’attaquant du Benfica Lisbonne. Selon A Bola, les pensionnaires d’Old Trafford pourraient se l’offrir pour 100 millions d’euros également. Au Portugal toujours, mais du côté de Porto, Medhi Taremi plait aussi à Erik Ten Hag d’après les informations de Jornal de Noticas, et il ne couterait que 17 millions d’euros. Au milieu de terrain, l’officialisation de Mason Mount ne devrait plus tarder. Selon The Athletic, après de nombreux désaccords, Chelsea et Manchester United sont tombés d’accord sur un transfert à 70 millions d’euros + 6 millions de bonus.

Le FC Barcelone menacé de quitter ses stars

Ce n’est plus un secret, le FC Barcelone a des soucis financiers. Une situation qui donne des idées aux grosses écuries européennes qui rêvent de recruter les pépites du Barça. Le club catalan est ouvert à la discussion si une grosse offre est proposée, mais seulement sur certains de ses joueurs. Dans un entretien accordé à La Vanguardia, Joan Laporta a fait de sacrés aveux : " actuellement, on a des offres pour Christensen, pour Pedri, pour Gavi, pour Araujo, pour Ter Stegen, pour Ansu Fati, pour Raphinha, pour Baldé ". Toujours d’après le président, seulement Ansu Fati et Raphinha sont sur la liste des transferts.

Les officiels du jour

C’est fait, Sandro Tonali file à Newcastle FC en provenance de l’AC Milan, pour 70 millions d’euros. La durée du contrat n’a toujours pas été annoncée. Le jeune milieu de terrain italien est l’un des gros transferts de cet été. Il est le plus gros montant de l’histoire déboursé par le club anglais sur le marché des transferts.Strasbourg s’offre un nouvel entraineur. Depuis hier soir, Patrick Vieira est le nouvel entraineur du club français. Longtemps annoncé du côté de Leeds United, il fait finalement son retour en Ligue 1 après son passage à l’OGC Nice de 2018 à 2020. Kristian Shevchenko signe à Watford !Le fils du Ballon d’Or 2004 évoluera à Watford, club de Championship, la saison prochaine, à tout juste 16 ans. Le jeune attaquant a été formé du côté de Chelsea et de Tottenham. Petite anecdote, son père avait célébré la naissance de son fils suite à un but contre Watford en 2006. Prêté la saison dernière par la Lazio, le milieu Gonzalo Escalante signe à Cadix. L’Argentin de 30 ans s’engage avec les Andalous jusqu’en juin 2026 après la levée de son option d’achat.