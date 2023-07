Patrick Vieira est le nouvel entraîneur du RC Strasbourg !

Annoncé du côté de Leeds United, relégué en deuxième division anglaise, en début de mercato estival, Patrick Vieira (47 ans) a finalement opté pour le projet strasbourgeois, désormais aux mains du consortium américain BlueCo, déjà propriétaire de Chelsea. Après une série de mauvais résultats sur le banc de Crystal Palace, le technicien français retrouve donc officiellement un banc en Ligue 1 et succède à Frédéric Antonetti.

«Patrick Vieira (47 ans) s’est engagé aujourd’hui pour trois ans en faveur du Racing Club de Strasbourg Alsace, dont il devient l’entraîneur. Formé à l’AS Cannes, l’ancien milieu de terrain international (107 sélections), champion du monde en 1998 et champion d’Europe en 2000, a effectué une très grande carrière dans les plus prestigieux clubs européens (Milan AC, Arsenal, Juventus, Inter, Manchester City), avant de devenir entraîneur, d’abord auprès des catégories de jeunes de Manchester City puis aux commandes de l’équipe première de New York City (MLS), de l’OGC Nice (Ligue 1) et de Crystal Palace (Premier League)», précise, à ce titre, le communiqué du club alsacien pour officialiser la nouvelle.

Un nouveau challenge en Ligue 1 !

À la tête de l’OGC Nice de 2018 à 2020 (35 victoires, 21 nuls, 33 défaites), où il s’était fait limoger après une nouvelle défaite à domicile (2-3) contre Leverkusen, synonyme d’élimination dès la phase de groupes de la Ligue Europa, Vieira, préféré à Karel Geraerts, va ainsi débuter un nouveau challenge dans l’élite du football français. Convaincu par le discours de la direction alsacienne, l’ancien milieu d’Arsenal aura ainsi à cœur de redonner des couleurs au RCSA, 15e du dernier exercice.

Avant d’accueillir l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la première journée du championnat de France, l’ex-international tricolore aux 107 sélections tentera, par ailleurs, de renforcer un effectif mis à mal lors de la saison 2022-2023. Si Marc Keller, maintenu à la présidence du RCSA, promettait, en ce sens, de ne pas se servir dans l’effectif de Chelsea pour son mercato, la relation entre les pensionnaires de la Meinau et les Blues semblent, malgré tout, bien engagée. Comme révélé par The Athletic dernièrement, Angelo Santos - recruté pour 15 millions d’euros par les Londoniens - pourrait ainsi arriver en prêt. Reste désormais à découvrir la «Pat’» Vieira…