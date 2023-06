Le calendrier 2023/2024 de Ligue 1 est connu !

Moins d’un mois après la fin de la saison, la Ligue 1 prépare déjà sa prochaine rentrée. Ce jeudi, la Ligue de Football Professionnel a décidé de dévoiler les 34 journées qui animeront la Ligue 1 lors de la saison 2023/2024. Un exercice déjà particulier puisqu’il sera marqué par le nouveau format du championnat avec 18 clubs. Les deux derniers seront relégués tandis que le 16e disputera un barrage contre le vainqueur des play-offs en Ligue 2 (opposant le 3e, le 4e et le 5e) les 30 mai et 2 juin 2024.

On savait déjà plusieurs choses pour le prochain exercice. Tout d’abord, la reprise de la Ligue 1 aura lieu cette fois le week-end du 12 et 13 août 2023. Contrairement à la saison dernière où la Coupe du Monde 2022 a obligé le championnat à reprendre plus tôt, on va revenir sur un rythme plus classique. De plus, il n’y aura plus qu’une seule journée qui sera concernée par des matches en semaines. Il s’agit de la 17e journée marquant la trêve hivernale ainsi que la moitié de la saison. Elle se tiendra le mercredi 20 décembre.

PSG-Lorient et OM-Reims pour lancer la saison

La reprise aura lieu le week-end des 13 et 14 janvier 2024 pour une saison se concluant le samedi 18 mai 2024 soit trois semaines plus tôt que la saison 2022/2023. Un calendrier allégé donc où on connaît déjà les premières affiches. Champion de France, le Paris Saint-Germain lancera sa saison au Parc des Princes face à Lorient. Dauphin des Franciliens, Lens se rendra à Brest. Pour ce qui est de l’Olympique de Marseille, Reims se mettra sur la route des hommes de Marcelino.

L’Olympique Lyonnais et Monaco défieront respectivement Strasbourg et Clermont tandis que les promus Havrais et Messins débuteront par des déplacements à Montpellier et à Rennes. Parmi les grosses dates de la saison on peut déjà compter les deux Classiques opposant le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille qui se dérouleront le 24 septembre 2023 et le 31 mars 2024. Pour ce qui est des Olympicos entre l’OL et l’OM, ils auront lieu les 29 octobre 2023 et 24 février 2024.

A noter que ce championnat de Ligue 1 se terminera le samedi 18 mai 2024 avec notamment Metz-PSG, Le Havre-OM, OL-Strasbourg ou encore Lens-Montpellier. Pour ce qui est des derbys, il faudra attendre la 6e journée avec Monaco-Nice et Metz-Strasbourg (retour lors de la 21e journée). Le week-end suivant, Rennes recevra son voisin Nantes (retour à la 30e journée), tandis que le duel entre Lens et Lille se tiendra lors de la 8e journée (revanche lors de la J27).

Le programme de la 1ère journée de Ligue 1 2023/2024, le week-end du 12 et 13 août 2023

PSG-Lorient

Strasbourg-OL

OM-Reims

Rennes-Metz

Montpellier-Le Havre

Clermont-Monaco

Nantes-Toulouse

Nice-Lille

Brest-Lens

Programme de la 34e journée de Ligue 1, le 18 mai 2024

Toulouse-Brest

Lorient-Clermont

Monaco-Nantes

LOSC-Nice

Reims-Rennes

Lens-Montpellier

Le Havre-OM

Metz-PSG

OL-Strasbourg

Les principales affiches du calendrier de la Ligue 1 version 2023/2024 (dates susceptibles d’être modifiées), diffusées sur Prime Video