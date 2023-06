Bordeaux-Rodez : l’agresseur de Lucas Buades déféré

L’agresseur du Rhuténois Lucas Buades, qui avait causé l’interruption de la rencontre de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez vendredi soir, a été déféré au parquet ce dimanche, indique France 3 Nouvelle-Aquitaine. L’homme avait été arrêté puis placé en garde à vue après avoir été identifié par les autorités.

La suite après cette publicité

«Il va faire l’objet d’une convocation qui va lui être notifiée pour la date du 27 novembre 2023 devant la 5e chambre», précise le procureur de la république adjoint de Bordeaux Olivier Etienne. Suite à ses deux infractions retenues, en l’occurrence «la pénétration sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive ayant troublé le déroulement de la compétition» et «des violences avec préméditation suivie d’une ITT inférieure à 8 jours, en l’espèce un jour», ce supporter risque jusqu’à un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amende. La chaîne précise par ailleurs que le joueur et le club ont porté plainte contre l’homme en question. Néanmoins, selon le procureur, l’état de santé du joueur est moins grave que ce qui a été annoncé lors de la rencontre. Examiné par un médecin légiste qui n’a «constaté aucune lésion», le joueur a tout de même demandé une incapacité totale de travail d’un jour.

À lire

Ligue 2 : Rodez répond à Annecy après les accusations de triche