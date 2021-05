PSG : Moise Kean n'a pas dit adieu au titre

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain a concédé le match nul sur la pelouse du Stade Rennais (1-1) dans le cadre de la 36ème journée de la Ligue 1. Un match nul synonyme de coup dur dans la course au titre. Les hommes de Mauricio Pochettino accusent désormais 3 longueurs de retard sur le leader, le LOSC Lille, et ce à deux journées de la fin. S'il a insisté sur le fait que les Parisiens n'ont pas réalisé un mauvais match et sont tombés sur un adversaire coriace au Roazhon Park, Moise Kean n'a pas encore dit adieu au titre de champions de France.

« On a joué un bon match, on n'a pas pu concrétiser nos occasions. On n'a pas eu de chance. L'équipe était bien. Eux aussi ils ont une bonne équipe. Mais je pense qu'on a bien joué, il nous a manqué le dernier geste. Pourquoi Paris a perdu le titre ? Oui, on croit toujours à la première place. A nous de remporter nos derniers matchs. Ce n'est pas encore perdu, on s'entraîne jusqu'au bout. Il faudrait un miracle mais on se donnera à 100% pour gagner le titre », a ainsi lâché l'attaquant italien au micro de Canal + à l'issue de la rencontre en Bretagne.