PL : Brentford arrache le match nul face à Liverpool au terme d'un match fou

Liverpool se déplaçait sur la pelouse de Brentford ce samedi. Des promus, dixième de Premier League au coup d’envoi, qui réalisent un bon début de saison et s’étaient imposé 0-2 le week-end dernier à Wolverhampton. Les Reds, toujours invaincus, pouvaient prendre seul la tête du championnat et avaient vu Manchester City revenir à égalité de point (13) après sa victoire face à Chelsea (0-1). Mais c’est Brentford qui prenait les devants par l’intermédiaire de Pinnock (1-0, 27e), contraint de laisser sa place sur blessure juste avant la mi-temps (43e). Liverpool réagissait rapidement. Henderson centrait au deuxième poteau, où Jota était présent pour reprendre le ballon de la tête et tromper Raya (1-1, 31e). Le Portugais était proche de doubler la mise, mais le gardien de Brentford sortait sa tentative, alors que Jones touchait le poteau juste avant (39e).

Les Reds continuaient de pousser au retour des vestiaires et finissaient par prendre l’avantage. Fabinho trouvait Salah dans le dos de la défense, l’Égyptien battait Raya d’une frappe croisée (1-2, 54e) et inscrivait ainsi son 100e but sous les couleurs de Liverpool en Premier League. Pas pour longtemps puisque les promus égalisaient grâce à Janelt (2-2, 63e). Jones remettait les Reds devant quelques minutes plus tard, pour son premier but de la saison en championnat (2-3, 67e). Les Bees revenaient une nouvelle fois au score grâce à l'ancien Lorientais Wissa, qui profitait d'un cafouillage dans la surface pour piquer le ballon au-dessus d'Alisson (3-3, 82e). Lors de la prochaine journée, Brentford ira défier West Ham, alors que Liverpool accueillera Manchester City.

