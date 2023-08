Manchester United fonce sur Nicolas Tagliafico

La suite après cette publicité

«Un départ de Tagliafico ? Notre conversation de ce matin n’avait rien à voir. Si le perdre serait un coup dur ? Très gros. Très gros. Mais je n’y ai pas pensé un seul instant. Vous êtes peut-être au courant de plus de choses que moi… mais on peut parler directement à la personne aussi». À en croire les déclarations de Laurent Blanc il y a quelques jours, un départ de Nicolas Tagliafico serait un drame pour l’Olympique Lyonnais, qui a déjà perdu Castello Lukeba et risque également de voir Bradley Barcola s’en aller.

Mais les problèmes financiers de l’OL et les sanctions infligées par la DNCG, à savoir l’encadrement de la masse salariale et des transferts, obligent la direction lyonnaise à étudier les offres reçues. Recruté par l’OL en 2022 en échange de 4 M€, l’Argentin, Champion du monde 2022, garde une belle côte en Europe. Pendant un moment, l’Ajax Amsterdam était chaud pour le rapatrier et l’Argentin n’était pas contre faire son come-back à Amsterdam. Mais depuis, l’Ajax a enrôlé Gaston Avila (Royal Antwerp).

À lire

Mercato : la technique de John Textor pour que deux recrues n’échappent pas à l’OL

Manchester United demande un prêt pour Tagliafico

Laurent Blanc, qui n’a jamais caché vouloir conserver les cadres expérimentés depuis son arrivée sur le banc lyonnais, pensait alors souffler après le retrait du club ajacide. Cependant, le Président n’est pas au bout de ses peines. Comme l’informe le Daily Mail, Nicolas Tagliafico est devenu un sérieux candidat pour Manchester United. Les Reds Devils veulent absolument enrôler un latéral gauche, surtout après l’absence de Luke Shaw pendant plusieurs mois.

La suite après cette publicité

Marc Cucurella (Chelsea), Sergio Reguilon (Tottenham) et Rico Henry (Brentford) figuraient sur leur short-list, mais ces dossiers restent compliqués à boucler dans les dernières heures du mercato. Ainsi, Manchester United et Erik ten Hag, qui connaît bien son ancien joueur, étudient la possibilité de le faire venir sous la forme d’un prêt. Comme l’avait informé la presse néerlandaise, l’Olympique Lyonnais est vendeur, mais réclame 10 M€ pour se séparer de l’Argentin encore sous contrat jusqu’en 2025.