OM : le groupe convoqué pour le stage de préparation à Marbella

L'Olympique de Marseille a communiqué sur ses réseaux sociaux le groupe convoqué par Igor Tudor pour le stage de préparation d'une semaine prévu à Marbella début décembre pour préparer la seconde partie de saison. Pour rappel, les Phocéens sont actuellement quatrièmes de Ligue 1 après 15 journées, avec 9 victoires, dont une importante sur la pelouse de l'AS Monaco avant la trêve internationale, 3 matches nuls et 3 défaites.

La suite après cette publicité

Le technicien croate a dû composer son groupe sans ses internationaux, partis à la Coupe du Monde au Qatar (Simon Ngapandouetnbu, Bamba Dieng, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout) et en a profité pour intégrer de jeunes joueurs dans l'effectif, tels que Roggerio Nyakossi (18 ans), Bastien Dessus (19 ans) ou encore Esey Gebreyesus (19 ans). Eric Bailly, blessé avant la trêve, est quand à lui de retour dans l'équipe Amine Harit, blessé au genou face à l'ASM, est quant à lui absent du groupe et toujours en rééducation.