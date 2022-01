BL : Bochum et Cologne se quittent dos à dos

Après deux défaites de rang toutes compétitions confondues, Cologne se déplaçait sur la pelouse du promu Bochum pour se relancer dans la course aux places qualificatives pour une Coupe d'Europe. Les Bleu-et-Blanc comptaient sur la réception des Boucs pour prendre des points importants dans sa course au maintien pour sa première saison dans l'élite depuis sa montée.

Finalement, les deux formations se sont quittés sur un match nul plutôt prolifique (2-2). L'attaquant allemand Gerrit Holtmann ouvrait le score pour Bochum, avant l'égalisation colonaise de Timo Hubers (36e) et l'avantage offert par Anthony Modeste (45e) pour son 13e but de l'exercice. Takuma Asano offrait le point du nul aux locaux (70e) et permettait au VfLB de prendre provisoirement cinq points d'avance sur la zone de relégation.