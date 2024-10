Sergiño Dest règle ses comptes avec Xavi

Ancien espoir de l’Ajax Amsterdam, Sergiño Dest avait quitté le club néerlandais pour rejoindre le FC Barcelone, en 2020. Sous les ordres de Xavi l’année suivante, le latéral droit américain n’a pas pleinement vécu l’expérience dont il avait tant rêvé. Entre les blessures et les consignes du technicien espagnol difficiles à assimiler, le passage de Dest au Barça s’est transformé en cauchemar. Dans un entretien publié par Sport, ce dimanche, le joueur de 23 ans est revenu sur sa collaboration avec l’ancien milieu emblématique espagnol.

La suite après cette publicité

«Je ne dirais pas que j’ai des regrets, parce qu’en fin de compte, c’était quelque chose qui ne dépendait pas de moi, mais je pense que je n’ai pas eu les opportunités nécessaires avec Xavi. J’ai senti que je devais jouer avec des limites, que je n’étais pas moi-même. Je voulais participer à l’attaque, car c’est ma plus grande force, mais il m’a demandé de ne pas monter. (…) Je ne pense pas qu’il ait été honnête avec moi. Nous avons eu plusieurs conversations au cours desquelles il m’a dit une chose et j’ai douté qu’elle soit vraiment vraie. En été, avant de partir en vacances, il m’avait dit : 'Je compte sur toi, ne lis pas la presse’. Et dès mon retour, il m’a dit 'tu dois partir», a expliqué Dest, qui a par la suite été prêté à l’AC Milan et au PSV Eindhoven, avant de rejoindre définitivement le club néerlandais.