Pays-Bas - France : les compositions officielles

L’équipe de France affronte les Pays-Bas ce soir à Amsterdam dans le cadre d’un match qualificatif à l’Euro 2024. Impeccables depuis le début des éliminatoires avec cinq victoires en cinq matchs joués, les Bleus peuvent valider leur qualification dès ce soir en cas de succès à la Johan Cruyff Arena. En face, les Néerlandais doivent l’emporter pour se rapprocher encore un peu plus de la future échéance continentale. Les hommes de Ronald Koeman sont actuellement 2e du groupe mais au coude à coude avec la Grèce. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Didier Deschamps opte pour un 4-3-3. Sans surprise, Maignan démarre dans le but avec une défense où l’on retrouve Clauss, Konaté et les frères Hernandez. Au milieu de terrain c’est du classique avec Tchouaméni, Rabiot et Griezmann qui aura pour tâche de faire le lien avec le trio offensif Mbappé-Kolo Muani-Coman, l’avant centre du PSG étant préféré à Giroud. En face, Ronald Koeman articule son XI de départ en 3-5-2 avec une équipe assez défensive. On note les présences de Simons et de Weghorst pour animer le secteur offensif, c’est Van Dijk qui portera le brassard de capitaine.

Les compositions

Pays-Bas : Verbruggen - Geertruida, Van Dijk ©, Ake - Dumfries, de Roon, Veerman, Hartman - Reijnders, Weghorst, Simons.

France : Maignan - Clauss, Konaté, L.Hernandez, T.Hernandez - Tchouaméni, Rabiot, Griezmann - Coman, Kolo Muani, Mbappé ©.