Le BvB s'offre une nouvelle pépite anglaise

C'était dans l'air depuis le début du mois d'août, et l'intérêt du Paris Saint-Germain n'aura rien changé, le Borussia Dortmund a signé Jamie Bynoe-Gittens. L'ailier anglais de 16 ans, qui devrait d'abord évoluer avec les U19, a signé un contrat à long terme avec le club allemand. Le directeur sportif Michael Zorc a déclaré : «Jamie Bynoe-Gittens nous a rejoint, et nous sommes ravis de l'avoir dans notre groupe de jeunes. Il jouera dans un premier temps avec les U19. Notre département de scouting a fait un travail fantastique ! C'est un grand joueur très talentueux, qui aura la chance de se développer à son rythme dans nos équipes de jeunes. Nous ne voulons pas que les attentes soient trop élevées dès le départ.»

En 2017, le Borussia Dortmund avait accueilli un jeune anglais qui évoluait à Manchester City et l'a fait grandir. Il s'agit de Jadon Sancho (20 ans) qui est désormais le leader offensif des Marsupiaux. Tout comme Sancho, Bynoe-Gittens vient de l'usine de talents Man City et a le même agent... un certain Emeka Obasi. Le club allemand montre qu'il prospecte plus que jamais en Angleterre, à l'image de la venue de Jude Bellingham (17 ans) cet été en provenance de Birmingham. Le Borussia Dortmund aurait déboursé 90 000 euros d'indemnités de formation pour s'attacher les services de l'ailier gauche issu de l'Academy de Manchester City. La fuite des talents anglais vers l'Allemagne se poursuit.

🎙 Zorc:



“Jamie Bynoe-Gittens is now with us and we are pleased that he has joined our youth department. He will initially play with the U19’s. Our scouting department did an excellent job! " pic.twitter.com/HXp1PkTe4y