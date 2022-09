James Rodriguez vers l'Olympiacos

La suite après cette publicité

À 31 ans, James Rodriguez n'est plus ce joueur étincelant qui avait tant marqué la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Malgré une bonne première saison au Real Madrid à la suite de son transfert record de Monaco vers la Casa Blanca, l'international colombien (86 sélections - 24 buts) n'a jamais réussi à performer sur la durée au Bayern Munich ou à Everton.

Parti au Qatar depuis un an, il n'est guère plus convaincant en Qatar Stars League avec 4 buts inscrits en 13 matches disputés (avec seulement 22 buts de temps de jeu depuis le mois de mars). Selon nos informations, l'Olympiacos, qui a récupéré il y a peu Marcelo, son ancien partenaire au Real Madrid, négocie actuellement avec le joueur et avec Al Rayyan pour le faire venir en prêt. Le club grec serait prêt à verser 50 % du salaire du joueur, à savoir 3 millions de dollars. Pour rappel, le mercato en Grèce ferme ses portes jeudi soir à minuit.