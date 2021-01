PSG : Alessandro Florenzi évoque son adaptation

Arrivé au Paris Saint-Germain le 11 septembre sous la forme d'un prêt en provenance de l'AS Roma, Alessandro Florenzi s'est rapidement fait une place au sein de l'effectif parisien. Auteur de 21 apparitions toutes compétitions confondues pour deux buts, le latéral droit italien a déjà fait forte impression dans l'Hexagone. Débarquer dans un autre pays, sans y parler la langue locale, n'est pas forcément facile. Mais de son côté, le joueur de 29 ans a fait le nécessaire pour que son adaptation se passe bien, comme il l'a expliqué aux médias du Paris SG.

La suite après cette publicité

« Je me sens très bien ! En toute honnêteté, mes coéquipiers m'ont réservé un accueil fantastique. En très peu de temps, je me suis vraiment très bien intégré au groupe. Je connaissais aussi certains joueurs avant de signer à Paris, ce qui m’a évidemment été d’une grande aide. J’ai notamment évolué avec Leandro Paredes à la Roma, et le fait qu'il parle italien m'a aidé, tout comme le fait que je parle aussi espagnol après mon séjour à Valence. Ma signature a été un moment spécial. J'ai rejoint un nouveau championnat que je ne connaissais pas, et cela m'a surpris à tous points de vue. Évidemment, apprendre le français n’est pas facile, mais j’essaie de le faire car je veux me sentir encore plus chez moi ici, à Paris. »