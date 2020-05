Juventus : Gonzalo Higuain pourrait rejoindre la MLS !

Et si après avoir fréquenté les rangs du Real Madrid, de l'AC Milan, de Naples et de la Juventus notamment, la carrière européenne de Gonzalo Higuain était terminée ? Depuis quelques mois, on annonce l'avant-centre argentin partant. Mais pas pour n'importe où ! River Plate, son ancien club, lui fait les yeux doux. En Europe, peu semblent réellement s'intéresser à Pipita, qui pourrait donc retrouver le continent américain l'année prochaine.

La suite après cette publicité

« Il a encore un an de contrat avec la Juve et veut le respecter. Je ne veux même pas en parler maintenant, parce que ce n’est qu’un fantasme pour le moment. Le football européen est trop différent du football argentin et un footballeur comme mon fils ne peut pas retourner à River pour le moment », avait d'ailleurs réagi son père, Jorge Higuain, assez récemment, évoquant la fin de l'aventure de sa progéniture avec la Vieille Dame à la fin de son contrat, dans un an.

Pas encore de discussions

Même s'il avait aussi qualifié toutes les autres hypothèses de fantasme, force est de constater que les rumeurs continuent d'aller bon train. Mais cette fois, on a changé de championnat puisqu'on se retrouve en Major League Soccer (MLS). Selon les informations du Washington Post, Gonzalo Higuain pourrait venir retrouver son frère, Federico (35 ans), dans la ligue nord-américaine du côté de Washington, chez le DC United.

« L'intérêt de United pour le frère cadet n'en est qu'à ses débuts et le club de la MLS n'a engagé aucune discussion formelle avec le joueur ou la Juventus, a déclaré une personne, qui a parlé sous couvert d'anonymat en raison de la nature sensible de ses activités », écrit par ailleurs le Post. Quand une chose revient sans cesse, c'est qu'il y a quelque chose... Reste à savoir si on a déjà assisté aux derniers pas de Pipita en Europe.