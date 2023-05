Comment le Real Madrid peut boucler les transferts de Bellingham et Mbappé ?

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone aura eu le mérite ces derniers mois de faire apprendre le mot « palancas » à tous les suiveurs du football. Ces leviers économiques ont permis au Barça de recruter des joueurs, alors qu’ils étaient précédemment asphyxiés financièrement en raison de la gestion douteuse de la direction précédente incarnée par Bartomeu. Joan Laporta a donc sacrifié des revenus sur le long terme pour débloquer des liquidités immédiates et ainsi enregistrer de nouveaux joueurs. Il n’est pas le seul à avoir agi de la sorte. Le rival madrilène a également hypothéqué une partie de son avenir financier il y a quelques mois.

Lors de la fin de saison 2021-2022, il avait conclu un accord avec l’investisseur américain Sixth Street. Pour 360 M€, il cédait 30% des revenus du futur stade Santiago Bernarbeu pour les 20 prochaines années. Cela avait permis à Florentino Pérez d’éponger le déficit de 170 M€. Reste-t-il encore un peu de cette manne, payable en deux fois (316 M€ puis 44 M€ qui arriveront cet été)? Selon le Daily Telegraph, ce n’est pas le cas, puisque la masse salariale génère un déficit annuel et que les travaux du Santiago Bernabeu implique un manque à gagner important, qui s’ajoute aux frais supplémentaires du stade.

Dès lors, le journal anglais se pose une question limpide : comment peuvent-ils décemment recruter Jude Bellingham et Kylian Mbappé cet été ? On rappelle que ce même journal assurait il y a deux jours que le plan du Real était bien de recruter les deux stars lors du même mercato estival. L’argent tiré de Sixth Street sera clairement insuffisant pour englober cette double opération, sachant que Bellingham coûtera 100 M€ ou plus en transfert et que pour Mbappé, c’est au moins 200 M€ qu’il faudra lâcher.

Mais le Real Madrid semble décidé, malgré ce flou entourant sa santé financière, à réaliser un mercato de grande envergure. Pour rajeunir un effectif qui, bien que couronné de succès, est vieillissant (Kroos, Modric, Benzema, Carvajal). Le Daily Telegraph prévient toutefois que l’UEFA compte regarder de très près comment ils vont s’y prendre pour financer tout cela.