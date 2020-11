Atlético : João Félix juge son début de saison

Arrivé à l'été 2019 à l'Atlético de Madrid après avoir brillé sous le maillot de Benfica, João Félix était attendu de pied ferme. D'autant que les Colchoneros avaient perdu plusieurs éléments dont Antoine Griezmann, parti au Barça. Lors de sa première saison dans la capitale espagnole, le Portugais n'a pas toujours évolué au niveau que l'on espérait. Il lui fallait visiblement un peu de temps pour s'adapter et c'est désormais chose faite puisqu'il en est à 7 buts en 10 apparitions toutes compétitions confondues.

Et le footballeur âgé de 21 ans espère poursuivre sur cette voie samedi face au Barça. Interrogé sur les réseaux sociaux de l'Atlético, João Félix a évoqué son début d'exercice 2020-21. «La saison se passe bien pour moi. Cela a très bien commencé. Ca va bien. Je travaille pour ça et maintenant c'est à mon tour de continuer à travailler pour que les choses continuent à bien se passer et que je puisse donner de la joie aux fans d'Atleti». En continuant sur ce rythme, nul doute qu'il leur procurera encore le sourire.