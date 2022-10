Le Juventus Training Camp revient à Paris, places limitées !

La Juventus Turin revient en région parisienne avec le Juventus Training Camp qui aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 octobre à Verneuil-sur-Seine (78). Il s’agit d’un stage de football pour les enfants de 5 ans à 16 ans ouvert aux filles et aux garçons ayant pour objectif le perfectionnement aux méthodes du club turinois comme nous l’explique le directeur de la Juventus Academy Paris, Régis Nsiabamfumu qui a déjà pu mettre en place son projet à Montévrain en mai 2022. « Nous avons créé la JAP (Juventus Academy Paris) en pleine période Covid et depuis 2022 nous avons enfin pu mettre en place notre projet avec notre premier Juventus training Camp qui a eu lieu à Montévrain (77) en mai 2022. Nous sommes partenaires du club de la Juventus FC et de son Academy pour organiser et mettre en place de manière exclusive les Juventus Training Camps en Île-de-France et sur tout le territoire français (hors Région Provence Alpes Côtes d’Azur).»

Régis Nsiabamfumu, qui était en charge du recrutement des jeunes talents dans le cadre du football chez adidas pendant plus d’une dizaine d’années, a découvert bon nombre de joueurs qui évoluent aujourd'hui dans les plus grands clubs français et européens grâce à un flair et un talent aiguisé. Et pour lui, le choix de la Juventus est loin d’être anodin. « La Juventus n’est pas le seul club à mettre en place des stages de football à travers le monde entier. Mais pour en avoir vu plusieurs, je vous confirme que le club Bianconero est l’un des seuls à faire vivre aux jeunes footballeuses et footballeurs une expérience aussi qualitative avec une réelle immersion. Cela s’explique principalement par le fait que les séances d’entraînement sont effectuées par des coaches italiens employés et formés directement par la Juventus Academy. Bien entendu, nous mettons en soutien des entraîneurs français et diplômés qui sont à leurs côtés pendant toute la durée du stage. Et quand vous ajoutez à cela l’équipement Package Juve remis en début de stage ainsi que la musique officielle du club à chaque début de séance… l’immersion est totale ! Et les jeunes participants ont vraiment l’impression de jouer, le temps d’une semaine, pour la Juventus de Turin. »

Renseignements et inscriptions sur le site internet du Juventus Training Camp