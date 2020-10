Golden Boy : les 20 finalistes dévoilés

La suite après cette publicité

Tuttosport vient de dévoiler les 20 finalistes pour le titre de Golden Boy 2020, distinction honorifique récompensant les meilleurs jeunes de moins de 21 ans évoluant en Europe. Le 15 juin, la publication transalpine publiait la liste des 100 présélectionnés. Depuis, cette liste s'est réduite de mois en mois pour aboutir à ces 20 noms.

Plusieurs favoris se dégagent pour l'heure, notamment les deux compères de l'attaque du Borussia Dortmund : l'international norvégien Erling Haaland (20 ans), encore étincelant il y a quelques jours contre la Roumanie, et l'international anglais Jadon Sancho (20 ans), que le club de la Ruhr entend bien conserver jusqu'à la fin de la saison malgré le forcing de Manchester United. Comme les Allemands, le Real Madrid (Rodrygo et Vinicius), le FC Barcelone (Ansu Fati et Sergiño Dest) et Manchester City (Ferran Torres et Phil Foden) placent eux aussi deux représentants chacun parmi les nommés.

Camavinga seul Tricolore

Un seul Français est invité à la table. Il s'agit du milieu international tricolore du Stade Rennais Eduardo Camavinga (17 ans), déjà sollicité par les plus grands d'Europe. Deux autres pensionnaires de Ligue 1 sont également présents au rendez-vous : le latéral gauche néerlandais du Paris SG Mitchel Bakker (20 ans) et l'attaquant international canadien Jonathan David (20 ans).

Mentions spéciales enfin aux deux seuls éléments n'évoluant pas - encore - dans un des championnats du Big 5 à avoir été sélectionnés : le Hongrois de Salzbourg Dominik Szoboszlai (20 ans) et le Néerlandais de l'Ajax Ryan Gravenberch (18 ans). Le successeur de João Félix, lauréat en 2019, sera connu en début d'année.

La liste des 20 finalistes :