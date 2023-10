JT Foot Mercato : Chelsea va encore dynamiter le mercato cet hiver

Chelsea va faire des folies

Chelsea, compte, encore une fois, faire d’énormes folies sur le marché des transferts. D’après la presse anglaise, les Blues pourraient dépenser près de 400 M€ cet hiver. Recruter Moisés Caicedo pour plus de 110 M€ cet été, ce n’était pas assez pour rassasier le riche propriétaire américain Todd Boehly. Ce dernier aurait un rêve actuellement, celui de s’offrir Gavi. Selon les informations de Sport, Gavi et Pedri ne seront pas retenus par le Barça en cas de grosses offres, car il faut renflouer les caisses. Chelsea veut donc forcer les Blaugranas à le vendre contre 100 M€ d’après le Daily Express. Les Blues sont également à la recherche d’un nouveau gardien. Depuis un petit moment, la presse allemande nous rapporte que Gregor Kobel est la priorité du club londonien. Selon Sport1, c’est toujours d’actualité. Chelsea serait prêt à payer une somme comprise entre 50 et 60 M€ pour le recruter. Le Borussia Dortmund de son côté aimerait le prolonger. Mais selon le Daily Mail, les Blues hésitent aussi avec Aaron Ramsdale. Le gardien d’Arsenal perd peu à peu son statut de numéro 1 avec les Gunners. Mais le vrai bon coup flairé par Chelsea se trouve à Manchester United. En conflit ouvert avec son entraîneur Erik ten Hag, Jadon Sancho est contraint de se trouver une porte de sortie. The Sun nous rapporte dans ses colonnes que Chelsea est prêt à sortir le chéquier pour l’ailier. Même si Manchester est prêt à le brader, il ne partira sûrement pas pour moins de 40 M€. Un prêt avec option d’achat est envisagé. Dušan Vlahović est, lui aussi, toujours dans le viseur des Blues. Selon les informations de Defensa Central, le Real Madrid n’est plus intéressé par le joueur. Ce qui laisse désormais le champ libre aux Blues. L’écurie anglaise devrait être le seul club à discuter avec le buteur serbe. Par contre, la Juventus ne le vendra pas pour moins de 100 M€. À ce poste, les Blues sont aussi intéressés par les services d’un certain Victor Osimhen. Selon les informations du journaliste anglais Ben Jacobs, l’ancien Lillois souhaiterait faire de la Premier League sa prochaine destination. Chelsea est en pole position pour l’instant. Par contre, en ce qui concerne son prix, on se rapproche des 200 M€…

Newcastle va compenser la lourde sanction de Tonali

Newcastle prépare déjà son plan hivernal pour remplacer Sandro Tonali. Recruté pour près de 70 M€, l’Italien risque de manquer toute la saison avec les Magpies en raison de sa suspension pour avoir parié sur des matches de foot. Selon les informations du Telegraph, Newcastle discute actuellement avec des avocats pour réduire son salaire. Ces économies vont sûrement permettre de recruter un remplaçant à court terme. Selon les informations de The Sun, le club anglais voudrait faire revenir Rúben Neves en Premier League. Le milieu portugais évoluait à Wolverhampton la saison dernière avant de filer contre 64 M€ à Al-Hilal. Eddie Howe souhaiterait tenter un prêt pour récupérer le joueur. Un prêt de Kalvin Phillips, qui ne joue pas du tout à Manchester City, est aussi à l’étude alors que le média espagnol Sport révèle que Scott McTominay intéresse fortement le coach anglais.

La FFF veut voir Mbappé aux JO

La FFF force pour la présence de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques 2024. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, le patron de la FFF Philippe Diallo milite toujours pour la participation de la vedette du Paris Saint-Germain en août prochain. «Parce qu’il s’agit des JO en France, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour avoir les meilleurs joueurs. On a commencé à s’y atteler avec l’appui du foot professionnel français. Les présidents sont ou seront convaincus qu’ils participent à une mission d’intérêt général pour porter notre sélection nationale et faire en sorte qu’elle obtienne au moins une médaille. Thierry (Henry, ndlr) a même été plus ambitieux. Il m’a dit : «Quand on s’engage dans un tel tournoi, c’est pour décrocher l’or.» Le message est passé.