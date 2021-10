Le Real Madrid tremble pour Eden Hazard

Auteur d'un match correct face aux Bleus, Eden Hazard n'a néanmoins pas terminé la rencontre. Remplacé à un quart d'heure du terme, le capitaine belge avait l'air en souffrance sur le banc de touche. Un kiné est même venu aux nouvelles car il semblerait que le milieu offensif ait été touché. C'est aussi ce qu'a confirmé Roberto Martinez en conférence de presse après la rencontre.

«Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Hazard. Nous devrons vérifier dans les prochaines heures ce qui lui est arrivé», a expliqué le sélectionneur belge. Ainsi, c'est la presse espagnole qui s'en fait écho au lendemain du match et le Real Madrid se met à trembler d'une nouvelle indisponibilité de son joueur, lui qui était enfin débarrassé de ses soucis physiques. On en saura plus dans les prochaines heures.