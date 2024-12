L’aventure saoudienne de Roberto Firimino tourne au vinaigre

La semaine dernière, l’Arabie saoudite a officiellement été nommée pays hôte de la Coupe du monde de la FIFA 2034. Ce n’était pas vraiment une surprise puisque l’État du Golfe n’avait pas vraiment de concurrents. Dans dix ans, l’Arabie saoudite accueillera donc le Mondial dans des stades ultra-modernes, a priori en hiver comme cela avait été le cas en 2022 au Qatar. Pour mettre toutes les chances de son côté, le pays a d’ailleurs fait appel aux superstars de la Saudi Pro League, à l’image de Cristiano Ronaldo, de Neymar Jr et de Karim Benzema. Toutes se sont enflammées pour la candidature de l’Arabie saoudite, qui leur a ouvert ses portes en 2023. Comme eux, Roberto Firmino (33 ans) a fait partie de la vague de joueurs qui ont rejoint la ligue saoudienne il y a près de deux ans.

En fin de contrat à Liverpool, le Brésilien, que l’on surnomme "Bobby", avait l’embarras du choix. Mais il a dit oui à la proposition d’Al-Ahly. Il a ainsi paraphé un bail jusqu’au 30 juin 2026 avec un joli salaire de 20 M€ par an. De quoi se faire plaisir. L’an dernier, Firmino, qui évolue dans la même équipe que Riyad Mahrez, Edouard Mendy, Gabri Veiga ou encore Franck Kessié, a terminé son premier exercice avec un bilan de 9 buts et de 7 passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues (2487 minutes jouées). Mais cela était insuffisant aux yeux de son club et des supporters, qui attendaient mieux de sa part. Il faut dire qu’il a connu plusieurs périodes de disette l’an passé. Il n’a pas marqué notamment durant 10 rencontres en championnat.

Al-Alhy le pousse vers la sortie

Rapidement, la possibilité de changer d’air avait été évoquée. Quelques portes s’étaient donc ouvertes pour le natif de Maceio lors du mercato d’hiver 2024. Al-Shabab, Al-Fateh et Al-Ettifaq, Sheffield United et des clubs brésiliens s’étaient penchés sur son cas. Mais il était finalement resté. Un an plus tard, Roberto Firmino se retrouve plus ou moins dans la même situation. Utilisé à 19 reprises toutes compétitions confondues (1206 minutes jouées), dont 13 fois en tant que titulaire, il a marqué 6 buts et délivré 3 passes décisives. Malgré ses statistiques correctes, son entraîneur, Matthias Jaissle ne veut plus de lui. En effet, Arriyadiyah révèle qu’il a demandé à Al-Ahly le départ de son joueur au mois de janvier.

Le média saoudien ajoute que Jaissle veut s’en séparer pour pouvoir attirer un ailier gauche et éventuellement un milieu de terrain. Un coup dur pour Firmino, qui a encore un an et demi de contrat. Mais il est en position de force puisqu’il peut refuser de s’en aller et faire respecter son contrat. Malgré tout, quelques écuries commencent à se placer pour essayer de l’accueillir cet hiver 2025. En Turquie, le Fenerbahçe de José Mourinho est très intéressé. Galatasaray, qui cherche à se renforcer en attaque, a aussi coché son nom. Un retour au Brésil n’est pas non plus à écarter pour celui qui est devenu pasteur évangélique il y a quelques mois. Poussé dehors pour la deuxième fois en Arabie saoudite, "Bobby" Firmino s’attendait certainement à autre chose en signant en SPL.