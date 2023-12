Comment Pierre Sage est en train de poser sa patte sur l’OL

Un rôle taillé sur mesure. Depuis le 30 novembre dernier, Pierre Sage a troqué son costume de directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais pour enfiler celui d’entraîneur principal de l’équipe fanion du club rhodanien. Une tenue beaucoup trop grande pour l’éphémère Fabio Grosso, qui n’est resté que deux mois en poste. On aurait pu dire la même chose pour Pierre Sage, qui vit sa première expérience en tant que numéro 1 à ce niveau. Lui-même a été surpris comme il l’a avoué cette semaine en conférence de presse.

Un parcours dans l’ombre

«C’était surprenant de me retrouver là. La surprise est passée et il faut travailler au quotidien. Je me retrouve à collaborer pour un projet commun avec des joueurs pour lesquels je payais ma place afin de les voir jouer. Chaque jour je me challenge et je me remets en cause pour guider les joueurs.» Pour ceux qui le connaissent et l’entourent, le voir s’asseoir aujourd’hui sur le banc d’un club de Ligue 1 est tout sauf une surprise. Le natif de Lons-le-Saunier est décrit comme un passionné de ballon rond et un véritable acharné du travail, lui qui participe à des conférences pendant ses vacances. Ancien footballeur, il a notamment joué au CS Belleysan.

Un club où il a été coordinateur sportif, avant de connaître ensuite diverses expériences à la Ligue Rhône-Alpes ou à Bourg-Péronnas et Sedan en tant que manager général. Puis, il a été l’adjoint de Karim Mokkedem à Lyon-La Duchère avant de rejoindre l’OL pour devenir entraîneur de l’équipe U16 et responsable de la méthodologie du centre de formation. Son profil a tapé dans l’oeil d’un certain Habib Beye, qui en a fait son adjoint au Red Star. Un club qui a manqué la montée de peu l’an dernier. Première de National, l’écurie est en pole pour rejoindre la L2. Si Pierre Sage n’est plus là-bas, Habib Beye s’appuie encore sur certains points de sa méthodologie.

Dans la lumière à l’OL

Cet été, le technicien de 44 ans a, en effet, décidé de rentrer à Lyon afin de diriger le centre de formation. «Titulaire du diplôme de formateur, le technicien de 44 ans a choisi de revenir à Lyon pour prolonger la politique de formation du club ainsi que sa méthodologie», a expliqué l’OL au moment d’officialiser son retour. Dans son élément, le technicien âgé de 44 ans a commencé à poser les jalons afin de redonner ses lettres de noblesse à la fameuse académie lyonnaise. Là-bas, il a rencontré à plusieurs reprises John Textor, qui y fait un saut dès qu’il peut. Les deux hommes ont souvent échangé pendant des heures et se sont bien entendus.

Quand est venue l’heure de remplacer Fabio Grosso, certains au club ont glissé le nom de Jean-François Vulliez, qui avait occupé le rôle d’entraîneur intérimaire après le départ de Laurent Blanc. Mais l’Américain a décidé de faire confiance à Pierre Sage pour gérer le groupe en attendant de trancher en ce qui concerne le dossier de l’entraîneur. Pour sa grande première à Lens, l’OL de Pierre Sage a montré tout ce que les supporters et les observateurs n’ont plus vu depuis des mois : du jeu, de l’agressivité, de l’engagement et des buts. Mais Lyon est une bête blessée. Le club rhodanien n’est pas parvenu à s’imposer malgré un match très intéressant dans le nord (3-2). À Marseille, les Lyonnais sont passés à côté. La marche était sans doute encore trop haute.

La patte Pierre Sage

Face à Toulouse, l’OL a été bien meilleur, à l’image d’un Alexandre Lacazette qui a marqué un triplé. Tout n’est pas encore parfait et il reste du travail. Mais l’OL commence à ressembler un peu plus à une équipe. Cela est notamment dû au travail de Pierre Sage, dont la méthode est très appréciée. Mais quelle est-elle justement ? L’un des mieux placés pour en parler est Karim Mokkedem, dont il a été l’adjoint. Dans les colonnes de So Foot, il a confié après la première de Sage : «on sentait qu’il y avait un plan de jeu clair en défense et en attaque. Tout ce qu’on fait, on le fait ensemble. Il y avait cette idée de phases de préparation pour aspirer, puis chercher de la verticalité à l’opposé. Dans les intentions de jeu, il y avait une patte. Il leur a donné une liberté offensive avec une rigueur d’organisation.»

De plus, le coach base son jeu sur la possession de balle. Il insiste d’ailleurs là-dessus lors des entraînements où il veut que l’équipe joue sans cesse. Pierre Sage demande aussi à ses hommes de mettre beaucoup d’intensité lors des séances. Intelligent, il s’adapte aussi à l’effectif qu’il a à sa disposition. En ce qui concerne son staff, il l’implique et s’appuie beaucoup sur ses hommes de confiance, sans forcément tirer la couverture à lui. D’ailleurs, en ce qui concerne les coups de pied arrêtés, c’est lui qui a décidé de changer les tireurs puisque c’était un vrai point faible pour Lyon. Maxence Caqueret, qui n’a pas été décisif, a été remplacé par Ernest Nuamah et Rayan Cherki.

Un management sur mesure

C’est le choix de Pierre Sage qui estimait que les deux joueurs tiraient bien les coups de pied arrêtés. Le coach intérimaire prend donc de vraies décisions. Il n’a pas hésité à écarter Skelly Alvero, Jeffinho ou Mama Baldé. Il se montre aussi patient avec Rayan Cherki, qui est un peu plus dans le dur. Il sait que le Bleuet peut mieux faire et il veut l’aider. Il fait un vrai travail de management et de psychologie avec lui comme les autres. C’est le cas d’Alexandre Lacazette. Et cela a payé puisque l’ancien d’Arsenal a inscrit un triplé contre le TFC.

«Le coach a beaucoup parlé avec moi cette semaine. Il m’a montré sa confiance même si ça faisait un moment que je n’avais pas marqué. Il m’a dit qu’il était satisfait de moi dans mon rôle et dans mon jeu. Donc il n’y a aucun message derrière tout ça. C’était naturel et spontané», a indiqué "Lacaz", qui a fêté son dernier but dimanche dernier en courant pour sauter dans les bras de Pierre Sage. Ce dernier, qui se base sur ce qu’il voit aux entraînements pour faire ses choix nous a-t-on soufflé au club, fait l’unanimité auprès de ses joueurs.

Les joueurs et les supporters sont conquis

«Il nous apporte un air nouveau. Tactiquement, c’est quelqu’un qui a beaucoup de réflexion. Il nous donne peu d’infos mais des infos qui suffisent pour faire de bons matches. Donc c’est à nous de prendre ce qu’il nous donne et d’essayer de le reproduire sur le terrain», a avoué Maxence Caqueret. Comme les joueurs, de nombreux supporters sont tombés sous son charme. Beaucoup aimeraient le voir continuer sa mission de façon permanente entre Rhône et Saône. Après plusieurs changements d’entraîneurs et des résultats compliqués, l’OL a besoin de stabilité et Pierre Sage est l’homme qui peut réconcilier tout le monde. Au sein de la direction, on ne ferme pas la porte à cette option.

Impliqué, lui qui est présent au centre d’entraînement de 7 à 22 heures, et appliqué, Pierre Sage, lui, est très motivé à l’idée de relever ce challenge mais il ne se met aucune pression selon nos informations. Malgré tout, il est temps pour lui d’entrer dans la lumière après un parcours où il a été souvent dans l’ombre. Ses idées et sa personnalité plaisent beaucoup à Textor, qui ne veut plus se tromper à Lyon. D’autant qu’il a vécu un gros échec à Botafogo où il a nommé cinq coaches cette saison. Au final, l’écurie brésilienne, qui a longtemps été parmi les équipes de tête, a terminé cinquième et ne participera pas à la Copa Libertadores. L’Américain prend donc le temps de la réflexion à Lyon.

Un avenir à régler

Arrivé pour diriger une, puis trois, puis cinq rencontres, Pierre Sage est une bonne surprise. Textor n’exclut rien le concernant. Mais si jamais il devait continuer avec le groupe pro, le club devra payer des amendes puisqu’il ne possède pas encore le fameux Brevet d’entraîneur professionnel de football (BEPF). Cela coûterait environ 500 000 euros pour le reste de la saison. Mais si on y regarde bien, l’OL ne serait pas forcément trop perdant financièrement puisque le club payerait bien plus pour payer le salaire de Jorge Sampaoli ou de Bruno Genesio. D’ailleurs, le directeur sportif David Friio et le club continuent de travailler sur le dossier du coach, puisque des risques existent avec le novice Pierre Sage. Mais ce dernier a encore deux matches, à Monaco et Nantes, pour prouver que ce costume d’entraîneur est fait pour lui.