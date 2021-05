PSG : Kylian Mbappé fixe publiquement ses conditions pour rester

La suite après cette publicité

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? C'est une question que se pose toute la planète football en ce moment. Il faut dire que le contrat du joueur expire en 2022, et qu'on semble encore assez loin d'une prolongation. C'est visiblement cet été que le Bondynois étudiera la proposition de nouveau contrat parisienne, pour ensuite prendre une décision pour son avenir.

On le sait, le Real Madrid est fou de lui et rêve de l'attirer, et plus le temps passe, plus les Merengues peuvent se retrouver en position de force dans ce dossier. Florentino Pérez rêve de construire un projet autour de lui, pendant que Nasser al-Khelaïfi et Leonardo espèrent que ce duo avec Neymar va encore régaler le Parc des Princes pendant plusieurs saisons. Comment convaincre Mbappé de rester ? Ce dernier en a dit plus dans un entretien accordé à Canal +.

Mbappé veut gagner

« Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club. Avant tout je remercie le club, car quand j'arrive ici je suis personne. Je suis une promesse, le club m'a tout de suite mis à l'aise. Ils m'ont peut être donné plus de confiance que je ne le méritais. Je l'ai rendue au fur et à mesure. J'ai toujours été reconnaissant envers le Président, mes différents coachs. Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial », a expliqué l'attaquant.

Des propos pas franchement surprenants, puisqu'à plusieurs reprises, l'international tricolore a mis en avant sa volonté de gagner des titres. Il serait même bien plus motivé par la possibilité de remporter la Ligue des Champions que par le côté financier, ce qui n'empêche pas que le PSG va devoir mettre la main à la poche... Leonardo, Nasser et leurs collaborateurs sont donc prévenus : il va falloir présenter un projet sportif convaincant et ambitieux au clan Mbappé...