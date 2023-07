Almeria va réaliser une vente record avec El Bilal Touré

En Espagne, le feuilleton El Bilal Touré prend fin ! Tout juste un an après son arrivée en provenance du Stade de Reims, l’attaquant malien va quitter Almeria. Au cœur d’un bras de fer entre Everton et l’Atalanta Bergame, le joueur de 21 ans a tranché en donnant sa préférence au club italien, ce dernier étant à la recherche d’un successeur à Rasmus Höjlund en partance pour Manchester United. Après avoir vu sa première offre refusée, la Dea est revenu à la charge et est finalement tombée d’accord avec le club espagnol sur une indemnité de transfert avoisinant les 30M€ bonus compris.

Lié à Almeria jusqu’en 2028, El Bilal Touré s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat. Au passage, Marca informe ce mardi que la vente du Malien est devenue la plus chère de l’histoire des Rojiblancos. Il devance Darwin Nuñez, recruté par Benfica en 2020 contre la somme de 24M€. Cette saison, l’ancien rémois a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives en 22 apparitions avec le club andalou.

