Rennes-OM : la réaction à chaud de Gaëtan Laborde

Dans un Roazhon Park en folie, le Stade Rennais a réalisé une magnifique opération au classement en disposant de l'Olympique de Marseille sur le score de 2-0 (37e journée) ce samedi soir. Désormais quatrièmes, les Rennais peuvent encore rêver de la troisième place, et même de la deuxième en cas de scénario idéal la semaine prochaine pour la dernière journée, avec un match à jouer contre le LOSC. Présent au micro de Canal + Décalé après la partie, Gaëtan Laborde n'a pas caché sa satisfaction.

«Ça nous tenait à cœur de rectifier par rapport à mercredi. Aujourd'hui, on a fait un match d'hommes. On a su être efficaces et c'est grave positif pour nous. On s'est battus toute l'année pour être là, maintenant à nous de faire le job contre Lille et on verra où on sera, a déclaré l'ancien Montpelliérain avant de poursuivre. On était prêts, on était revanchard du derby perdu. Le public a été extraordinaire, ça nous a peut-être donné le petit surplus et les attaquants ont été décisifs ce soir. Je suis fier des gars aujourd'hui.»