Équipe de France : la grosse mise au point d'Adrien Rabiot

Un nouveau statut. Cet hiver, Adrien Rabiot a pris du galon en équipe de France. Le milieu de terrain est très attendu durant cette Coupe du Monde au Qatar suite aux forfaits conjugués de N'Golo Kanté et de Paul Pogba, titulaires lors des derniers tournois. Mais le joueur de 27 ans ne se prend pas la tête. «Une pression particulière ? Non. C'est ma première Coupe du monde donc c'est à ce niveau-là et non sur le fait d'être un joueur expérimenté. Donc on attend peut-être plus de moi». Mais l'international tricolore aux 29 sélections peut compter sur le soutien de La Pioche avec lequel il évolue à Turin.

Un double enjeu pour Adrien Rabiot

«On a pas mal parlé de la compétition. Des conseils ? Non, pas forcément. Il nous a encouragés et a dit qu'il nous suivrait. Il m'a demandé de tirer cette équipe et ce milieu comme je peux le faire à la Juventus». L'ancien joueur du PSG compte apporter ses qualités au groupe France, lui que l'on qualifie de "joueur d'équilibre". «Je me suis défini comme ça. C'est ce qui me correspond le plus. Le sélectionneur a trouvé les mots justes. Ça me définissait bien. On est d'accord là-dessus. Sur le rôle que j'aurais plus ou moins à occuper, on n’en a pas encore discuté. On en parlera dans les prochains jours avant la rencontre».

Ce qui est plus ou moins certain, c'est que Rabiot débutera ce Mondial dans la peau d'un titulaire. «Cela m'excite d'être là et probablement titulaire. Je préfère être dans cette position de 2022 plutôt que celle d'il y a quatre ans. C'est une chance de pouvoir être là dans la peau d'un titulaire pour une telle compétition. Je ne sais pas si c'est un tournant, mais cela peut m'aider. Contractuellement, je suis dans ma dernière année à la Juve. Cela peut m'aider pour la suite». Sous contrat jusqu'en juin 2023, le milieu, qui a été lié à Chelsea récemment, compte donc faire coup double durant le tournoi.

Le milieu est prêt à se plier en quatre

L'objectif sera de remporter la compétition tout en brillant individuellement. Et peu importe où Didier Deschamps lui demande de jouer, lui qui a été un couteau suisse par le passé. «C'est vrai que j'ai eu à jouer à plusieurs postes, mais on m'a souvent reproché par le passé de ne pas vouloir le faire. C'est un peu marrant comme question. Le principal c'est de pouvoir répondre présent. Je préfère jouer là où je suis le meilleur et là où je peux montrer mes capacités et aider le groupe. Le coach décidera, il sait ce que je peux apporter à l'équipe. Il prendra les bonnes décisions».

Et si jamais DD lui demandait d'avoir le même rôle que Blaise Matuidi en 2018, il accepterait. «Par rapport à Blaise, on a des qualités différentes. Mais si je devais évoluer dans un rôle similaire, bien sûr que je le ferais. C'est une réflexion à avoir avec le coach, mais je le ferais si je dois le faire». Adrien Rabiot est donc prêt à tout donner pour les Bleus. Il est d'ailleurs prêt à assumer son statut de titulaire et de leader. «En équipe de France chez les jeunes, j'ai souvent été plus expérimenté que mes partenaires. On retrouve un peu cela aujourd'hui et cela me plaît. Je me sens en mesure de pouvoir aider les autres et montrer l'exemple. J'aime cette position».

Conquérir le titre et le cœur des Français

Il poursuit : «quand je suis sur le terrain, je suis une personnalité assez différente de celle à l'extérieur. Je suis là pour aider mes coéquipiers, les tirer vers le haut au maximum, sans même regarder qui est sur le terrain, qui a le plus de sélections, etc... C'est naturel chez moi car j'ai envie de gagner.» Encore plus certainement car il avait manqué d'un rien le train pour le Mondial 2018. «Ça fait un peu plus de 4 ans. C'était une grosse déception. J'ai beaucoup travaillé pour être ici en 2022 et je ne prends pas ça comme une revanche. Je suis reconnaissant pour tout ce qui s'est passé depuis mon retour en Bleu. C'est une chance et je veux m'exprimer à mon tour aujourd'hui.»

L'occasion aussi de conquérir le cœur des Français, lui qui n'a pas toujours une bonne image. «Ça changera certainement si la compétition se déroule bien. On sait comment ça se passe. Je me sens bien comme ça. Si mon image est floue, c'est aussi car je le désire. Je ne m'étale pas énormément et je ne me montre pas tellement en dehors du terrain. Tout dépendra de la compétition aussi. On sait que quand tout se passe bien, tout le monde a une belle image, tout le monde est fort. À l'inverse, c'est différent quand c'est plus compliqué. Je suis focus sur mon foot et sur le fait d'aller le plus loin possible dans la compétition». À lui et aux Bleus de jouer !