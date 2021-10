Newcastle confirme Steve Bruce

Depuis le rachat de Newcastle par un Fonds d’investissement saoudien, le futur de Steve Bruce est fortement menacé selon la presse anglaise. Les noms de possibles successeurs ne font d’ailleurs que se succéder dans les médias. Mais les Toons ont sifflé la fin de la récréation. Bruce sera bien sur le banc des Toons ce week-end à l’occasion du choc face à Tottenham.

La suite après cette publicité

« Newcastle United confirme que l'entraîneur en chef Steve Bruce prendra en charge le match de dimanche de Premier League contre Tottenham Hotspur et, ce faisant, atteindra son 1000e match professionnel en tant que manager », peut-on lire sur le communiqué publié par les Magpies.

🗣 "We have had an extremely busy week reviewing the business and getting to know people and it is imperative that we continue to be patient and considered in our approach."



⚫️⚪️