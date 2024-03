Newcastle : quelle (nouvelle) sanction risque Sandro Tonali ?

C’est un nouveau coup dur pour Sandro Tonali et Newcastle. Ce jeudi, la fédération anglaise (FA) a lancé un pavé dans la mare en annonçant officiellement que le milieu italien des Magpies serait impliqué dans une nouvelle affaire de paris sportifs. « Sandro Tonali a été accusé de mauvaise conduite en relation avec des violations présumées des règles de paris de la FA. Le milieu de terrain de Newcastle United aurait enfreint la règle E8 de la FA à 50 reprises en plaçant des paris sur des matches de football entre le 12 août 2023 et le 12 octobre 2023. Sandro Tonali a jusqu’au 5 avril 2024 pour répondre. »

Pour rappel, l’ancien pensionnaire de l’AC Milan purge actuellement une suspension de dix mois infligée en octobre 2023 par la fédération italienne (FIGC), toujours dans le cadre d’une affaire de paris sportifs. Avant de se faire rattraper par la patrouille transalpine et peu de temps après son arrivée en Angleterre (contre 70 M€), Tonali aurait donc à nouveau cédé à son « péché mignon », si l’on peut le dire. Désormais, la question est de savoir ce que risque le joueur de 23 ans.

Newcastle croise les doigts

À l’heure actuelle, deux scénarios se dégagent dans les colonnes du Times et de la Gazzetta dello Sport. En clair, soit la FA décide de prolonger la période de suspension du milieu de terrain (sa suspension actuelle court jusqu’au 27 août, ndlr), soit elle décide d’infliger une sanction qui sera purgée simultanément avec celle déjà en vigueur. Un choix qui sera fait par une commission indépendante de la FA, précise le Times. C’est donc là que tout va se jouer. Il convient cependant de rappeler que la plus lourde suspension infligée à un joueur reconnu coupable d’infractions concernant des paris sportifs est celle qu’a purgée l’attaquant de Brentford, Ivan Toney, reconnu coupable de 263 infractions et suspendu huit mois.

Avec une peine de dix mois, Tonali a déjà été bien servi. Et chez les Toons, on espère également que les dates des paris mentionnées par la FA (qui démontrent que Tonali n’a pas rejoué après l’annonce de la sanction de la FIGC) joueront en leur faveur. Le Daily Mail nous apprend en effet que Newcastle s’attend à ce que la FA considère que ces nouvelles allégations se seraient produites durant une seule période d’activité de paris (y compris les infractions en Italie). Ce qui appuierait l’hypothèse d’une sanction purgée en même temps que la suspension actuelle.