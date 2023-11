Bayern Munich : Thomas Tuchel est plus que jamais sous pression

Le 24 mars dernier, le Bayern Munich a annoncé l’arrivée de Thomas Tuchel en lieu et place de Julian Nagelsmann, qui ne faisait plus l’unanimité sur et en dehors des terrains. Ce dernier a appris que les Bavarois négociaient dans son dos à la lecture d’articles parus en Allemagne. On a connu plus classe. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena ne voulaient pas manquer l’opportunité de recruter l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, libre depuis son départ de Chelsea. D’autant que TT se préparait sérieusement à rejoindre la Liga, lui qui a pris des cours d’espagnol. Son objectif était d’être sur le banc du Real Madrid ou du FC Barcelone à l’avenir.

Plusieurs couacs l’an dernier

Les boss du Bayern ont donc décidé qu’il fallait sécuriser ce dossier et ne pas attendre la fin de la saison pour changer de coach. Ils ont donc anticipé et lui ont fait signer un bail jusqu’en juin 2025. Au moment de sa signature, les Munichois étaient encore en lice sur tous les tableaux. Et on se disait qu’il était bien parti après une victoire 4 à 2 face au Borussia Dortmund pour son premier match sur le banc du Bayern. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu par la suite. Le 4 avril, quelques jours après son arrivée, l’écurie bavaroise a été éliminée de la Coupe d’Allemagne par Fribourg. Une sacrée désillusion pour les dirigeants qui voulaient remporter cette compétition.

Quelques jours plus tard, le 11 avril, nouveau couac avec une défaite lors du quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City à l’Etihad Stadium (3-0). Une soirée marquée par une bagarre entre Leroy Sané et Sadio Mané dans les vestiaires. Malgré un nul au retour (1-1), Munich est passé à la trappe. Encore dans le coup en championnat, les troupes de TT se sont finalement adjugées le titre lors de la dernière journée de Bundesliga. Mais elles ont été mises sous pression jusqu’au bout par le Borussia Dortmund, qui avait démarré l’ultime journée dans la peau du leader. Après cette fin de saison difficile, Tuchel, qui a toujours été soutenu par ses dirigeants, voulait repartir de l’avant.

Des résultats intéressants en Bundesliga et en C1

D’autant que le club allemand a fait un gros ménage avec notamment les départs d’Oliver Kahn et d’Hasan Salihamidžić. Cela a d’ailleurs permis au technicien de 50 ans d’avoir plus de poids et de responsabilités puisqu’il a activement participé au mercato d’été 2023. Mais tout n’a pas été dans son sens. Bien sûr, il a reçu un beau cadeau avec la signature d’Harry Kane. Un joueur qu’il a personnellement rencontré à Londres pour lui exposer son projet. L’Allemand, dont l’attitude n’a pas été du goût du président de Tottenham, a mouillé le maillot. Et il a eu raison. Toutefois, il n’a pas fait l’unanimité auprès de ses dirigeants qui n’ont pas apprécié ses nombreuses sorties médiatiques pour réclamer un milieu alors que le club estimait avoir ce qu’il fallait.

L’échec de la signature de João Palhinha (Fulham) en fin de mercato a crispé tout le monde. Surtout Tuchel. Un entraîneur dont on attend bien plus cette saison après être arrivé en cours d’année lors du précédent exercice. Mais la nouvelle année a mal commencé avec une large défaite en Supercoupe d’Allemagne face à Leipzig (3-0). En Bundesliga, les résultats sont, eux, plutôt corrects. Son équipe, deuxième au classement derrière le Bayer Leverkusen, totalise 7 victoires et 2 nuls (23 points). Elle est d’ailleurs invaincue, elle qui vient de coller 8 buts à Darmstadt lors de la dernière journée. Le constat est le même en Ligue des champions avec trois victoires en trois journées dans un groupe plutôt relevé (MU, Galatasaray, FC Copenhague).

Une nouvelle élimination en Coupe d’Allemagne

A tout cela, il faut ajouter que Tuchel a réussi à tirer le meilleur de certains joueurs comme Leroy Sané, qu’il adore. Malgré tout, Tuchel n’est pas épargné par les critiques. Le jeu de son équipe, ses choix ou encore son attitude parfois trop cash ont été pointés du doigt. Depuis hier soir, il est à nouveau la cible de commentaires acides. En effet, le Bayern Munich s’est incliné en Coupe d’Allemagne face à Saarbrucken (2-1), équipe de troisième division. Sorti dès le deuxième tour, le champion d’Allemagne voit déjà un objectif prioritaire s’envoler. Après la Supercoupe d’Allemagne, c’est un nouveau couac. Ce qui a d’ailleurs provoqué quelques remous au sein du club.

Tuchel a expliqué au sujet des multiples éliminations précoces de son club en Coupe d’Allemagne : «le fait que d’être sortis au deuxième tour de la coupe est en quelque sorte inexplicable pour moi qui suis là depuis longtemps. Je ne sais pas non plus comment l’expliquer.» En première ligne, TT, dont le contrat s’achève en juin 2025, est un peu plus sous pression. Il ne devra pas se rater en Ligue des champions et en Bundesliga. D’autant que son club a consenti à faire de gros efforts financiers pour l’armer au mieux. Contacté par nos soins, Dominik Scnheider, journaliste pour Fussball Transfers et spécialiste du football allemand, a évoqué le cas du coach allemand.

Plus d’immunité pour Tuchel

«La situation est complexe. Tuchel est arrivé au Bayern alors que c’était très chaotique. Il y a eu l’affrontement entre Mané et Sané, Neuer a été gravement blessé, puis Salihamidzic et Kahn ont été limogés. La période de transfert estivale a dû fonctionner sans managers. Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeneß se sont à nouveau impliqués davantage, même si aucun d’eux n’a plus de véritable fonction au sein du club. Christoph Freund n’est arrivé de Salzbourg que le 1er septembre (… ) Mais l’élimination de la coupe contre Sarrebruck n’est pas une bonne chose. Le fait que le Bayern ne joue plus de manière dominante est critiqué par de nombreux experts des médias. Et Tuchel en est blâmé».

Mais il a défendu Tuchel : «personnellement, je constate que les résultats ont été bons jusqu’à présent. De plus, Tuchel n’a pas un gros effectif. À mon avis, il ne va pas mal. Il a intégré les nouveaux venus comme Kim ou Kane, et Sané réalise la meilleure saison de tous les temps pour le Bayern. (…) Pour l’instant, ce n’est pas une option pour lui de s’en aller.» Mais TT ne bénéficie pas pour autant d’une immunité. C’est l’avis Sport1 qui évoque de possibles conséquences ou encore de Jan Aage Fjörtoft, ancien de Bundesliga. «Cela pourrait avoir des conséquences pour l’entraîneur Tuchel. Non pas qu’il soit licencié maintenant. Mais il a perdu de la force dans la lutte pour le pouvoir qui fait toujours partie du Bayern. Ce résultat ne l’aidera pas.» Sous pression, Tuchel n’est pas encore menacé. Mais son crédit commence à s’épuiser en Bavière…