Real Madrid : le groupe sans Luka Modric pour le déplacement chez le Betis

Le Real Madrid a dévoilé le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour le déplacement au Benito Villamarin, où les Merengues affronteront le Real Betis dans le cadre de la 26e journée de Liga. Le technicien italien ne pourra compter sur son milieu de terrain croate Luka Modric, suspendu pour une accumulation de cartons jaunes.

S’il n’a plus foulé les terrains d’Espagne sous le maillot blanc depuis le 3 janvier (en Coupe, face à Cacereno), l’ailier belge Eden Hazard est néanmoins présent dans le groupe madrilène. Buteur lors du derby de Madrid et entré en jeu contre le FC Barcelone, le jeune attaquant uruguayen Alvaro Rodriguez enchaîne les convocations et fera le voyage en Andalousie.

