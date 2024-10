Affaire Kylian Mbappé : le clan du joueur va s’exprimer ce soir

La journée de ce lundi aura longtemps tourné autour de Kylian Mbappé. Alors que ses avocats étaient présents cette après-midi, à la commission paritaire des recours de la LFP, après ses problèmes judiciaires avec le PSG et les 50 millions d’euros réclamés par le joueur à son ancien club, l’affaire des accusations de la presse suédoise a également fait le tour de l’actualité européenne après que son nom ait été cité dans la plainte, au degré le plus faible des accusations.

Face à ces deux événements autour de la star du Real Madrid et de l’équipe de France, Me Marie-Alix Canu-Bernard, avocate de Kylian Mbappé, sera invitée du journal télévisé de 20h de TF1 ce mardi soir. Des explications et des informations supplémentaires sur l’affaire au PSG et sur cette virée polémique en Suède sont attendues…