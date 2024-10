Affaire Kylian Mbappé - PSG : la date du verdict est connue

Le nom de Kylian Mbappé (25 ans) aurait été cité, selon la presse suédoise, dans une affaire de viol survenu dans l’hôtel de Stockholm où séjournaient le capitaine des Bleus et son entourage dans la nuit du 10 au 11 octobre 2024. Et si le clan de Kylian Mbappé a immédiatement démenti toute implication dans un communiqué envoyé à l’AFP dans la soirée et le Real Madrid a ensuite confirmé, via une source interne, que «cette affaire n’est pas un sujet», l’ex-attaquant du PSG est toujours en conflit avec son ancien club dans l’affaire des salaires et primes impayés.

Devant la commission paritaire des recours de la LFP ce mardi, après que le PSG ait fait appel de la décision de la LFP de régler la somme (55 M€) à Kylian Mbappé, le clan du joueur et le club parisien devront attendre pour connaître le verdict de ce litige qui dure depuis des mois. Les membres de la commission paritaire des recours de la LFP ne rendront pas leur décision sur l’affaire opposant le PSG et Kylian Mbappé ce mardi. Le verdict est mis en délibéré et attendu pour le 25 octobre prochain, selon plusieurs sources.